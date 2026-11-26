El titular del Foro de Abogados, Xavier Lauriano, consideró que se avanzó en distintos rubros y calificó como positivo el desempeño de la actual administración

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Al hacer una evaluación del trabajo realizado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas durante sus primeros tres años de administración, el titular del Foro de Abogados, Xavier Laureano Valdez, consideró que se han tenido avances en distintos rubros y calificó como positivo el desempeño de la actual administración estatal.

Señaló que, como representantes del gremio jurídico, han reconocido las acciones favorables, pero también han sido puntuales al señalar aquellos aspectos en los que consideran que existen errores o áreas de oportunidad.

Laureano Valdez destacó que una de las condiciones más importantes para quienes se dedican al ejercicio del derecho es contar con un entorno de seguridad y tranquilidad para desarrollar su profesión.

En ese sentido, subrayó que en Coahuila los abogados pueden litigar, representar a sus clientes y llevar sus asuntos ante las instancias correspondientes sin temor a recibir amenazas o poner en riesgo su integridad por cumplir con su trabajo.

El representante del Foro de Abogados manifestó que esta condición es algo que el gremio valora y reconoce, pues ejercer la abogacía con libertad y seguridad es fundamental para garantizar el acceso a la justicia.

Añadió que la evaluación de un gobierno debe hacerse con objetividad, reconociendo tanto los aspectos que requieren mejorar como aquellos que han dado resultados, y reiteró que la posibilidad de ejercer la profesión sin intimidaciones es uno de los puntos que destacan en el panorama actual de Coahuila.