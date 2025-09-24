Afirman promotores que Saltillo es plaza de grandes espectáculos

Saltillo ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años como una plaza muy codiciada para realizar conciertos, convenciones y eventos deportivos

La remodelación de los terrenos del recinto ferial no es simplemente una actualización, sino una estrategia para posicionar a la ciudad como una sede clave para grandes espectáculos.

El proyecto contempla la construcción de una arena que pueda albergar eventos de gran talla, lo que permitirá a Saltillo convertirse en un destino atractivo para eventos nacionales e internacionales.

Así lo expresó el promotor local Rodrigo Arispe, quien destacó que este cambio responde a una planificación pensada a largo plazo.

Según Arispe, la ciudad ya cuenta con las características necesarias para atraer a artistas de renombre y ofrecer a los asistentes una experiencia de primer nivel.

La renovación de los terrenos de la feria es solo el inicio de este proceso, que busca ofrecer una infraestructura adecuada para el tipo de espectáculos que están en demanda.

La creación de un espacio más grande y moderno no solo beneficiará al ámbito cultural y de entretenimiento, sino que también tendrá un impacto positivo en la economía local, atrayendo turismo y negocios.

A medida que las obras avanzan, Saltillo se consolida como una de las principales ciudades del norte de México para albergar eventos de alto calibre, brindando una nueva oferta para los organizadores y el público en general.