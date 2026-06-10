Afinan últimos detalles para el Fut Fest Saltillo 2026

Esta celebración llega para ocupar temporalmente el lugar de la tradicional Feria de Saltillo, mientras dicho recinto atraviesa un proceso de modernización

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Todo se encuentra preparado para la inauguración del Fut Fest Saltillo 2026, evento que abrirá sus puertas el próximo jueves a las 11:00 de la mañana para luego a la 1 de la tarde dar paso al juego de México, el cual es inaugural, convirtiéndose en uno de los principales puntos de encuentro para disfrutar el ambiente mundialista en la capital coahuilense.

Esta celebración llega para ocupar temporalmente el lugar de la tradicional Feria de Saltillo, mientras dicho recinto atraviesa un proceso de transformación y modernización.

El Fut Fest se desarrollará en las instalaciones del Bioparque Norte, donde los asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta de entretenimiento para toda la familia.

Entre las atracciones destacan juegos mecánicos, exposición de artesanías, espacios gastronómicos, actividades deportivas y la transmisión en vivo de los encuentros de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo.

Además, se contará con presentaciones musicales en un escenario diseñado bajo un concepto similar al tradicional Teatro del Pueblo.

Los organizadores informaron que también se contemplaron aspectos logísticos para garantizar una experiencia cómoda a los visitantes, incluyendo áreas de estacionamiento y servicios para recibir a miles de personas durante las semanas que dure el festival.

Con ello, Saltillo busca sumarse a la fiesta futbolera internacional y ofrecer una alternativa de convivencia familiar y recreación en torno al Mundial 2026.