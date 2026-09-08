Afectan robos e infraestructura a 23 escuelas en Coahuila

El subsecretario Hugo Lozano informó que fallas y actos vandálicos obligaron a tomar clases en línea en planteles del estado.

Un total de 23 planteles de educación básica en Coahuila no pudieron iniciar clases debido a problemas de infraestructura, robos y actos de vandalismo, informó el subsecretario de Educación Básica del estado, Hugo Lozano.

Entre los casos más recientes se encuentra la primaria Apolonio M. Avilés, en Monclova, donde delincuentes sustrajeron el cableado eléctrico días antes del regreso a clases, lo que obligó a maestros y alumnos a iniciar el ciclo de manera virtual.

De acuerdo con el funcionario, la prioridad ha sido atender de manera directa los daños detectados en las escuelas. “En el caso de la primaria Apolonio M. Avilés, se resolvió el problema esta semana y el plantel ya está listo para recibir a los estudiantes nuevamente”, explicó. Añadió que brigadas de la Secretaría de Educación están recorriendo las zonas afectadas para agilizar las reparaciones y mantener contacto con supervisores y jefes de sector.

El funcionario aseguró que, pese a múltiples denuncias de padres de familia, hasta este momento no hay reporte en el que se establezca la falta de maestros en el sistema de educación básica debido a que la situación se planificó desde antes del inicio del ciclo escolar.

Agregó que, mientras las obras de rehabilitación avanzan, los alumnos continúan sus actividades mediante clases en línea o a distancia. Lozano destacó que, aunque la infraestructura ha representado un obstáculo en algunos planteles, se garantizó la presencia de todo el personal docente desde el primer día de clases, tal como lo instruyeron el gobernador y el secretario de Educación, Emmanuel Garza.

La subsecretaría mantiene comunicación constante con la estructura educativa para escuchar necesidades y dar seguimiento a gestiones relacionadas con seguridad, infraestructura y equipamiento escolar. “La intención es estar cerca de los compañeros, escucharlos y resolver de manera directa las situaciones que se presentan”, precisó Lozano.