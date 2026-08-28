Afecta plaga a 29 por ciento de los nogales en Parra

Un censo de Sanidad Vegetal reveló que la plaga del barrenador daña a unos 28 mil árboles de mil 130 hectáreas evaluadas.

La presencia del barrenador del tronco mantiene en alerta a productores de nuez de Parras de la Fuente, luego de que un censo realizado por la Junta Local de Sanidad Vegetal detectara afectaciones en cerca del 29 por ciento de los nogales evaluados.

Durante el estudio fueron revisadas aproximadamente mil 130 hectáreas, donde se contabilizaron cerca de 99 mil árboles. De esta cifra, alrededor de 28 mil nogales presentan síntomas asociados con esta plaga.

De acuerdo con especialistas, el barrenador afecta principalmente a árboles debilitados o estresados por factores como la falta de agua y un manejo deficiente. La plaga perfora el tronco y genera galerías en su interior, afectando el flujo de agua y nutrientes y provocando el deterioro progresivo del ejemplar.

En los casos más severos, una de las medidas que deberán aplicar los productores será el derribo y retiro de los árboles afectados, con el objetivo de evitar que la plaga continúe propagándose hacia otros nogales.

Esta situación representa un importante golpe para los productores, ya que, además de las posibles pérdidas en la producción, tendrán que retirar árboles que en algunos casos cuentan con años de desarrollo.

Las autoridades de Sanidad Vegetal mantienen las labores de monitoreo y atención para determinar con mayor precisión el nivel de afectación y establecer las acciones necesarias para contener esta plaga y proteger la producción nogalera de Parras.