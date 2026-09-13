Afecta falla en suministro eléctrico a pozos en Coahuila

Autoridades locales y CFE coordinarán acciones para fortalecer la infraestructura y reducir los cortes en el servicio a la ciudadanía.

Hasta 12 apagones en un mismo día se han presentado durante las últimas semanas en Ramos Arizpe, afectando a cientos de usuarios y empresas de todo el municipio, originando graves problemas que son ya insostenibles, dijo el alcalde Tomás Gutiérrez.

Esta problemática que se presenta prácticamente a diario está originando pérdidas millonarias, pues se combina con los distintos problemas en pozos de abastecimiento que también son objeto de vandalismo, dijo Gutiérrez, quien aseguró que la infraestructura de la CFE ya es obsoleta.

Comentó que, aunque se tiene buena respuesta por parte de la Comisión en algunos sentidos, de manera general las fallas se han hecho cada vez más recurrentes, lo cual merma la productividad de empresas y origina problemas de desabasto como ocurre en otros municipios, sin que haya respuesta efectiva por parte de la CFE.

Asegura CFE tomará acciones para suministro eléctrico en pozos de bombeo

Ante las afectaciones que las interrupciones eléctricas pueden generar en la operación de sistemas de bombeo de agua, la CFE puso en marcha una estrategia para fortalecer la continuidad y confiabilidad del suministro en instalaciones prioritarias.



Como parte de estas acciones, aseguran en un comunicado, se identificaron 913 pozos de bombeo estratégicos a nivel nacional, los cuales están identificados en los sistemas de CFE con información sobre su ubicación, número de servicio, circuito principal y circuito de respaldo, con el objetivo de agilizar su diagnóstico y atención.

En el caso de Coahuila, y particularmente de Saltillo, la CFE dará atención prioritaria a los sistemas de bombeo que han presentado afectaciones, en coordinación con el organismo operador de agua y las autoridades locales, a fin de identificar las causas de las interrupciones y definir las acciones técnicas necesarias para fortalecer la continuidad del suministro eléctrico.

Entre enero y agosto de 2026, las interrupciones en los circuitos que suministran energía a estos pozos registraron una disminución de 12% respecto al mismo periodo de 2025. La CFE reforzará estas acciones de manera prioritaria en coordinación con los organismos operadores de agua y las autoridades municipales y estatales.