AFAIS entra en fase de finales tras emocionantes semifinales

Se destacó que la asociación cuenta con 53 años de historia y se mantiene como la liga infantil de futbol americano más grande del estado.

Después de seis meses de competencia y una intensa ronda de semifinales que incluyó partidos definidos en tiempos extra, la Asociación de Futbol Americano Infantil de Saltillo (AFAIS) definió a los equipos que disputarán las finales de la temporada 2026, que lleva el nombre del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González.

Elizabeth García, presidenta de AFAIS, informó que las finales se celebrarán este fin de semana en el estadio Jackie Heredia, donde se espera una gran asistencia para presenciar la culminación de una temporada que reunió a cientos de niños y jóvenes en las distintas categorías de futbol americano infantil.

En el Grupo A avanzaron a las finales los clubes Potros, Águilas de Saltillo y Lobos, este último con representación en tres categorías. Por su parte, en el Grupo B clasificaron Broncos con dos categorías, además de Pumas, Bóxer, Pieles Rojas y Cuernos Largos, por lo que los campeonatos se repartirán entre varias organizaciones.

Las actividades comenzarán a las 10:00 de la mañana tanto sábado como domingo. El sábado se disputarán las finales del Grupo A y el domingo las del Grupo B. El acceso tendrá un costo de 30 pesos, recursos que se destinan a cubrir gastos operativos como arbitraje, vigilancia, mantenimiento de instalaciones y personal de apoyo.

Además de los encuentros por el campeonato, el evento incluirá una exhibición de porristas, quienes presentarán las rutinas preparadas durante la temporada, así como la ceremonia de graduación para los jugadores que concluyen su etapa en las categorías infantiles después de más de una década de participación en la liga.

García destacó que AFAIS cuenta con 53 años de historia y se mantiene como la liga infantil de futbol americano más grande del estado, además de ser una plataforma de formación para atletas que posteriormente continúan su desarrollo en universidades y equipos de categorías superiores del país.