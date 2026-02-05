Aeropuerto de Saltillo registra 24,000 pasajeros en cuatro meses

De acuerdo con el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, la respuesta de los usuarios confirma la existencia de una demanda real de vuelos comerciales

El Aeropuerto Internacional de Saltillo registró un crecimiento sostenido en su conectividad aérea al movilizar a más de 24,000 pasajeros en poco más de tres meses de operaciones de Viva, desde el inicio de vuelos el 31 de octubre de 2025.

De acuerdo con el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, la respuesta de los usuarios confirma la existencia de una demanda real de vuelos comerciales en la región Sureste de Coahuila, particularmente vinculada a la actividad industrial y empresarial que se concentra entre Saltillo y Ramos Arizpe.

El edil señaló que el flujo de pasajeros refleja el papel estratégico de la terminal aérea para la movilidad laboral, comercial y turística, en una zona que concentra uno de los corredores industriales más importantes del norte del país.

Indicó que el crecimiento continuará con el arranque, en marzo, de la ruta directa Saltillo–Cancún, y recordó que para junio se tiene programado el inicio de operaciones de Volaris con un vuelo directo a Guadalajara, lo que ampliará de manera significativa la conectividad nacional del aeropuerto.

Gutiérrez Merino informó además que existen negociaciones avanzadas con Aeroméxico y con una aerolínea internacional para que comiencen a operar en la terminal aérea local, lo que permitiría diversificar destinos y fortalecer la oferta de vuelos para usuarios de la región.

Añadió que las inversiones en infraestructura aeroportuaria se han realizado conforme al calendario previsto, lo que ya se refleja en un mayor dinamismo económico, así como en el fortalecimiento del corredor industrial y de servicios en el área metropolitana de Saltillo y Ramos Arizpe.