Aeropuerto de Ramos Arizpe apunta a dos millones de usuarios

El gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que la terminal puede captar viajeros de la Región Sureste, Monclova y municipios del poniente de Nuevo León.

El aeropuerto de Ramos Arizpe cuenta con un mercado potencial cercano a los dos millones de habitantes entre usuarios de Coahuila y municipios vecinos de Nuevo León, lo que podría respaldar la apertura gradual de nuevas rutas aéreas, aseguró el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario señaló que la zona de influencia de la terminal no se limita a Saltillo y Ramos Arizpe, sino que puede captar pasajeros de otros municipios de la Región Sureste, habitantes de Monclova que actualmente utilizan el aeropuerto de Monterrey y población del poniente de Nuevo León.

Entre los municipios neoleoneses que mencionó se encuentran Santa Catarina, San Pedro y García, cuya cercanía con la Región Sureste de Coahuila podría convertirlos en usuarios potenciales de los vuelos que operen desde Ramos Arizpe.

“Traemos casi dos millones de habitantes cautivos para los vuelos aquí del aeropuerto de la Región Sureste de Coahuila”, señaló Jiménez Salinas.

Buscan ampliar la conectividad nacional

De acuerdo con el gobernador, parte de la estrategia para hacer crecer la terminal consiste en ampliar primero la conectividad dentro del país, con nuevos destinos turísticos y de negocios.

Entre las ciudades consideradas para incrementar la oferta mencionó Ciudad de México, Puerto Vallarta y Los Cabos, además de la ruta a Guadalajara ya anunciada para diciembre.

Jiménez Salinas explicó que existe un compromiso con la empresa aérea que participa en el proyecto para continuar aumentando paulatinamente la cantidad de vuelos desde la Región Sureste.

Vuelos a Estados Unidos llegarían en una segunda etapa

La apertura de rutas internacionales hacia Estados Unidos se contempla para una segunda etapa, una vez que exista una base más amplia y estable de operaciones nacionales.

“Primero vienen los nacionales y luego ya vendrían los vuelos a Estados Unidos”, explicó.

El objetivo, sostuvo, es aprovechar la ubicación del aeropuerto y ampliar su radio de influencia más allá de Coahuila, particularmente hacia municipios de Nuevo León que se encuentran próximos a la zona metropolitana de Saltillo.