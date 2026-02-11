Aeropuerto de Parras detonará empleo, turismo e inversión

El mandatario explicó que se trata de una inversión público-privada que ya se encuentra en fase de gestión avanzada y podría concretarse este mismo año

El proyecto para la construcción de un aeropuerto en Parras avanza como una de las apuestas estratégicas más relevantes para detonar empleo, turismo e inversión privada en este Pueblo Mágico y su región, al mejorar la conectividad aérea y fortalecer su competitividad económica, informó el gobernador Manolo Jiménez.

El mandatario explicó que se trata de una inversión público-privada que ya se encuentra en fase de gestión avanzada y que, de concretarse este mismo año, permitirá atraer mayor flujo turístico nacional e internacional, particularmente hacia los sectores hotelero, restaurantero, vitivinícola y de servicios, que hoy sostienen buena parte de la economía local.

En paralelo, el gobernador destacó que Parras vive un momento clave de crecimiento industrial y generación de empleo, con el arranque de dos nuevas empresas que en una primera etapa generan alrededor de 2 mil empleos, y que podrían alcanzar hasta 5 mil plazas laborales en un periodo de dos años, conforme se construyan nuevas naves y se amplíen operaciones.

Este crecimiento, señaló, permitirá absorber la demanda laboral local e incluso atraer trabajadores de municipios cercanos, lo que se traducirá en una mayor derrama económica regional. Subrayó que el empleo formal es el principal motor para el desarrollo social y la estabilidad, al brindar ingresos y acceso a seguridad social.

Jiménez Salinas recordó que Parras ya cuenta con una vocación turística consolidada, reconocida a nivel nacional por su producción vitivinícola, oferta cultural y eventos de fin de semana que atraen visitantes de Nuevo León, Texas y la Ciudad de México. Con el aeropuerto, dijo, se busca dar un salto en conectividad que permita ampliar mercados y posicionar a Parras como un polo turístico y económico de mayor alcance.

Además del aeropuerto, el gobierno estatal y municipal impulsan proyectos de infraestructura complementaria, como la rehabilitación de pistas, mejoras urbanas y promoción turística, con el objetivo de acompañar el crecimiento económico sin perder el carácter histórico y cultural del municipio.

El gobernador afirmó que estos proyectos forman parte de una estrategia integral para diversificar la economía de Parras, combinar industria, turismo y servicios, y consolidar un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo, eleve ingresos y fortalezca la calidad de vida de la población.