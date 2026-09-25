AEPAF considera insuficiente restringir celulares

Finalmente, reconoció que de cualquier forma se avanza por buen camino, pero que sin duda habrá que hacer esfuerzos extraordinarios

La Asociación Estatal de Padres de Familia aseguró que la medida de restringir el uso de celulares en escuelas de educación básica es buena, pero insuficiente si no se toma con otras medidas integrales.

El presidente del organismo detalló que no se tomó en cuenta la opinión de padres y alumnos y para alimentar la medida que además tendría que venir acompañada de otras estrategias.

“Lamentablemente no se tomó en cuenta las reuniones que sostuvimos de manera periódica con dirigentes educativos y distintas asociaciones en las que desarrollamos mesas de trabajo para evaluar el tema

Advierten poco tiempo para aplicar la medida

”Aseguró que además la decisión se tomó con muy poco tiempo de margen para realizar reuniones o acuerdos al interior de los planteles y que tomarlo a la ligera podría afectar la salud mental de algunos alumnos, además de limitar su acceso a tecnologías como la inteligencia artificial". “Este término es relativamente corto pero tendremos que hacer lo necesario pa desarrollar métodos y platicas de capacitación y orientación con los padres de familia”

Dejó claro que evidentemente el papel de los padres será fundamental en la construcción y supervisión de la nueva dinámica para que no quede solo en manos de los maestros.

“Se le está cargando la mano a los maestros y es necesario buscar un equilibrio de responsabilidades” detalló.

Analizarán modelos aplicados en otros estados

Agregó que en este momento no se tiene conocimiento de algún plantel de educación básica que ya tenga en marcha un método para la regulación de los dispositivos electrónicos, pero que hay ejemplos en otros estados que será necesario replicar.

Finalmente, reconoció que de cualquier forma se avanza por buen camino, pero que sin duda habrá que hacer esfuerzos extraordinarios para transitar al objetivo principal.