Advierten riesgos por eliminar efectivo en gasolineras

La iniciativa federal analizada en la ley de economía digital afectaría a automovilistas y motociclistas que realizan pagos menores.

La eliminación del pago en efectivo en las gasolineras podría complicar las compras de bajo monto, aumentar los tiempos de atención y generar problemas cuando existan fallas en internet o los sistemas bancarios, advirtió Juan Gerardo Oyervides Rodríguez, empresario gasolinero de Coahuila.

Explicó que actualmente existen consumidores que acuden a cargar 200 o 300 pesos y pagan directamente con dinero en efectivo, una operación que les permite continuar su recorrido sin esperar procesos adicionales.

Señaló que una restricción general también afectaría a motociclistas, trabajadores y familias que realizan consumos pequeños durante sus traslados.

¿Por qué preocupa eliminar el efectivo en gasolineras?

El empresario consideró comprensible que las autoridades busquen incrementar el control y la trazabilidad de las operaciones desde una perspectiva fiscal. Sin embargo, señaló que cualquier modificación debe tomar en cuenta las condiciones reales de los consumidores y las dificultades que pueden presentarse cuando una compra depende exclusivamente de plataformas electrónicas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público trabaja desde abril en una estrategia para reducir el uso de efectivo en las gasolineras. En septiembre también avanzó una propuesta de Ley de Economía Digital que contempla la posibilidad de establecer sectores donde se limite el uso de dinero físico, entre ellos las estaciones de servicio y las casetas de peaje.

Gasolineras enfrentarían mayores tiempos de atención

Uno de los principales riesgos para las gasolineras sería la interrupción de internet o de los servicios bancarios, señaló Oyervides Rodríguez. Explicó que un conductor podría recibir el combustible y descubrir posteriormente que la terminal no tiene conexión, sin que la estación cuente necesariamente con una alternativa inmediata para procesar el cobro.

Esta situación podría provocar concentración de vehículos y aumentar los tiempos de espera, principalmente durante los periodos de mayor movimiento. El problema surgiría cuando el consumidor tenga saldo disponible en su tarjeta, pero no pueda concretar el pago debido a una falla de comunicación con el banco o con la terminal.

El empresario señaló que las dificultades podrían ser más visibles durante las horas de entrada y salida de escuelas y centros laborales. Mencionó que algunos conductores llegan con sus hijos, cargan rápidamente una cantidad determinada de combustible y continúan su recorrido, por lo que cualquier demora puede generar filas.

“En lo que se da la línea, en lo que te da el ticket, en lo que pasa todo eso, ya perdimos un buen tiempo”, expresó al referirse al tiempo adicional que podrían representar las operaciones electrónicas.

¿Qué pasaría si fallan las terminales o el internet?

Añadió que las estaciones tendrían que incrementar su capacidad para procesar pagos digitales sin afectar la rapidez del servicio. Consideró que la infraestructura tecnológica tendría que responder incluso en momentos de alta demanda para evitar que una falla termine afectando a decenas de automovilistas.

La postura coincide con planteamientos realizados por Onexpo Nacional, organismo que ha señalado la importancia de conservar alternativas para que los consumidores puedan decidir cómo pagar. También ha advertido sobre las dificultades que podrían presentarse en zonas con problemas de conectividad y entre personas que no utilizan servicios bancarios.

Otro aspecto que deberá definirse, agregó Oyervides Rodríguez, es quién asumirá los costos derivados del aumento en el uso de medios electrónicos. Explicó que una reducción de las comisiones no significa necesariamente que desaparezcan todos los gastos asociados con las transacciones bancarias.

Sector gasolinero pide garantizar seguridad de datos

El empresario recordó que el Gobierno Federal estableció un esquema temporal para reducir las comisiones que las estaciones de servicio pagan por aceptar tarjetas. El acuerdo vigente entre mayo y octubre de 2026 estableció en cero la cuota de intercambio para tarjetas de crédito y débito durante ese periodo.

No obstante, consideró que el debate sobre la sustitución del efectivo debe abarcar otros aspectos además del costo de las operaciones. Entre ellos mencionó la información personal y financiera que queda asociada con cada compra realizada mediante sistemas electrónicos.

Oyervides Rodríguez señaló que datos como el nombre, teléfono y ubicación pueden generar preocupación entre los consumidores. Advirtió que la concentración de información también obliga a fortalecer los mecanismos de protección frente a ataques informáticos y accesos no autorizados.

Aclaró que estas observaciones no representan una oposición a la modernización de los sistemas de pago. Señaló que el objetivo debe ser garantizar que la transición contemple a quienes no utilizan tarjetas y establezca mecanismos alternativos para los momentos en que una falla tecnológica impida completar una operación.

¿Qué contempla la Ley de Economía Digital?

La propuesta de Ley de Economía Digital busca avanzar hacia una mayor trazabilidad de las operaciones y contempla que la Secretaría de Hacienda pueda determinar sectores estratégicos donde se establezcan restricciones al uso de efectivo. Las gasolineras y las casetas de peaje aparecen entre las actividades consideradas dentro de esta transición.

Oyervides Rodríguez planteó que una posibilidad sería establecer reglas diferenciadas según el monto de la compra. Recordó que anteriormente las disposiciones fiscales establecían condiciones específicas para operaciones de cantidades elevadas, mientras los consumidores podían mantener el uso de efectivo en adquisiciones menores.

Consideró que deben analizarse especialmente las compras de 200 o 300 pesos, debido a que representan operaciones comunes para distintos usuarios. También pidió establecer protocolos de contingencia que permitan mantener las ventas cuando exista una interrupción de internet, una falla bancaria o un problema con las terminales.

El cambio hacia los pagos digitales en las gasolineras forma parte de una estrategia federal para reducir el uso de efectivo y aumentar la trazabilidad de las operaciones. La transición también considera las casetas de peaje y contempla el fortalecimiento de infraestructura para utilizar tarjetas, códigos QR y sistemas como CoDi.

Gasolineros piden alternativas ante fallas tecnológicas

Para el empresario gasolinero, cualquier restricción al efectivo debe aplicarse después de garantizar condiciones adecuadas para consumidores y estaciones.

Señaló que el sistema deberá ofrecer rapidez, conectividad, seguridad de la información y alternativas ante fallas tecnológicas, con el objetivo de evitar que la modernización termine afectando la operación cotidiana.