Advierten riesgos de fraude en visas de Estados Unidos

La alerta surge tras el caso de la monclovense Aidé “N”, detenida en el Consulado de EUA en Nuevo Laredo por presuntamente presentar recibos de nómina falsos

Recurrir a intermediarios que presentan documentos falsificados durante los trámites de visa estadounidense puede ocasionar la cancelación de permisos migratorios e incluso detenciones en procedimientos consulares, advirtió José María Lara Moreno, director de la Agencia Lara de asesoría para trámite de visas.

La alerta surge tras el caso de la monclovense Aidé “N”, detenida en el Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo por presuntamente presentar recibos de nómina apócrifos.

El asesor indicó que ha recibido consultas de personas preocupadas por el futuro de sus solicitudes después de que se conocieran casos relacionados con documentación irregular.

Por ello, recomendó revisar las condiciones de cada trámite antes de acudir a una cita consular, especialmente cuando fue gestionado por intermediarios cuya actuación no ofrece garantías de legalidad.

Lara Moreno advirtió que las autoridades estadounidenses cuentan con mecanismos para revisar la información proporcionada por los solicitantes y detectar inconsistencias en sus expedientes.

Señaló que presentar documentos falsos no debe considerarse una irregularidad menor, pues puede generar consecuencias migratorias y legales para quienes recurren a esas prácticas.

Fraudes en trámites de visas aumentan el riesgo antes de fin de año

El director de la Agencia Lara señaló que durante noviembre y diciembre suele aumentar el interés por tramitar pasaportes y visas, debido a que muchos trabajadores reciben su aguinaldo y cuentan con recursos para iniciar estos procedimientos.

Sin embargo, advirtió que esa temporada también puede ser aprovechada por gestores que ofrecen servicios engañosos o cobran por trámites que no realizan correctamente.

Explicó que cada solicitud requiere una revisión particular, ya sea para obtener una visa por primera vez, renovarla o resolver situaciones relacionadas con la pérdida de documentos y antecedentes migratorios.

También deben considerarse las circunstancias individuales de cada solicitante y las necesidades de quienes planean viajar en familia, pues no todos los casos siguen el mismo procedimiento.

Ante este panorama, Lara Moreno recomendó investigar la trayectoria de las agencias antes de entregar documentos personales o realizar pagos. También pidió desconfiar de quienes prometen resultados inmediatos sin explicar con claridad los pasos del trámite, las condiciones del servicio y el uso que darán a la información proporcionada.

Recomiendan verificar a los gestores antes de entregar documentos

El asesor insistió en que los solicitantes deben conocer qué servicios están contratando y quién se hará responsable de integrar su expediente. La revisión previa puede ayudar a identificar prácticas irregulares y evitar que una persona entregue información personal a intermediarios que no ofrecen certeza sobre la legalidad de sus procedimientos.

Advirtió que las consecuencias de presentar documentación falsa pueden extenderse más allá de la negativa de una visa, dependiendo de las circunstancias y de la determinación de las autoridades estadounidenses.

Por ello, pidió no confiar únicamente en recomendaciones informales ni en promesas de gestores que aseguran tener contactos o métodos especiales para conseguir una autorización.

Finalmente, Lara Moreno llamó a quienes tienen citas consulares próximas a revisar sus expedientes y aclarar cualquier duda sobre los documentos que serán presentados. La recomendación es evitar información falsa y recurrir a asesoría confiable, ya que las irregularidades en una solicitud pueden comprometer futuras gestiones migratorias.