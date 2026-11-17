El subdirector del Centro Estatal del Adulto Mayor advirtió que la pérdida de audición y el aislamiento pueden agravar el deterioro cognitivo.

Entre el 10 y el 11 por ciento de los adultos mayores podrían presentar algún tipo de demencia, de acuerdo con las estimaciones expuestas por el subdirector del Centro Estatal del Adulto Mayor, Adrián Moreno, quien advirtió que identificar estos padecimientos representa un desafío debido a la complejidad de los estudios necesarios para establecer un diagnóstico.

El médico internista explicó que el Alzheimer es una de las enfermedades que provocan demencia, pero existen otras variantes, como la demencia vascular, frontotemporal y la asociada con cuerpos de Lewy, por lo que no todos los pacientes con pérdida de memoria presentan el mismo padecimiento.

Señaló que alrededor del 6 por ciento de la población adulta mayor puede contar con un diagnóstico más preciso de demencia, mientras que las estimaciones pueden alcanzar entre el 10 y el 11 por ciento cuando se utilizan criterios de evaluación más amplios.

Desafíos en el diagnóstico del Alzheimer

Moreno aclaró que determinar la incidencia real del Alzheimer requiere estudios específicos de la población, además de evaluaciones psicológicas, análisis de sangre y estudios de imagen que permitan diferenciarlo de otros trastornos cognitivos.

“El número real de Alzheimer no está identificado”, explicó el especialista, al señalar que no todos los pacientes completan las pruebas necesarias ni mantienen el seguimiento médico requerido para confirmar el diagnóstico.

El subdirector indicó que el proceso de valoración puede realizarse en pocos días cuando se dispone de todos los estudios, aunque en otros casos puede extenderse durante varias semanas, dependiendo de las condiciones y necesidades del paciente.

Pérdida de audición y aislamiento afectan la salud cognitiva

Uno de los aspectos que destacó el especialista es la relación entre el deterioro de las capacidades sensoriales y los problemas cognitivos en las personas de edad avanzada.

Explicó que la pérdida de audición, las dificultades visuales, la falta de piezas dentales y las limitaciones de movilidad pueden reducir los estímulos que recibe una persona y contribuir a su aislamiento.

Estas condiciones también pueden favorecer síntomas depresivos y complicar la atención de quienes ya presentan alteraciones de memoria o dificultades de razonamiento.

Moreno señaló que incluso los problemas de masticación asociados con la pérdida dental deben atenderse como parte de la valoración integral del adulto mayor, debido a su posible relación con cambios en la estimulación y el funcionamiento cognitivo.

También destacó la importancia de mantener actividades que impliquen memoria, razonamiento y convivencia, como leer el periódico, resolver sudokus, jugar ajedrez, participar en juegos de palabras o compartir una partida de lotería con familiares.

Explicó que estas actividades forman parte de las estrategias de estimulación utilizadas en la atención de personas con diferentes tipos de demencia.

Centro Estatal del Adulto Mayor registra miles de atenciones mensuales

El subdirector informó que el Centro Estatal del Adulto Mayor brinda aproximadamente 2 mil consultas mensuales en geriatría y registra entre 5 mil y 5 mil 500 atenciones al mes en las demás especialidades.

Entre los servicios disponibles mencionó nutrición, cardiología, medicina interna, rehabilitación, clínica de la memoria, oftalmología, otorrinolaringología y medicina general.

Indicó que la demanda de atención ha aumentado mes tras mes, lo que refleja una mayor utilización de los servicios médicos especializados para personas de edad avanzada.

Vulnerabilidad, desnutrición y abandono familiar

Otro de los problemas que observa el personal médico es la situación familiar de los pacientes, pues mientras algunos cuentan con acompañamiento y cuidados adecuados, otros enfrentan abandono y dificultades relacionadas con la alimentación.

Moreno señaló que la desnutrición y el abandono familiar son situaciones frecuentes entre los adultos mayores que requieren atención, por lo que el centro trabaja con el DIF Coahuila para apoyar a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

El especialista insistió en que la atención de las demencias debe considerar tanto el diagnóstico médico como las condiciones de vida del paciente, especialmente su capacidad para escuchar, ver, alimentarse, desplazarse y mantener contacto con otras personas.