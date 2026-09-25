Advierten presión financiera por pensiones y retiros de Afores

El diputado federal Marcelo Torres Cofiño alertó que el gasto en pensiones supera 2.3 billones de pesos y presiona las finanzas públicas de México.

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México enfrenta una creciente presión sobre sus finanzas públicas por el aumento del gasto en pensiones y los retiros de las cuentas de Afore, advirtió el diputado federal Marcelo Torres Cofiño.

El legislador señaló que este año el gasto en pensiones supera los 2.3 billones de pesos, equivalente a más del 6 por ciento del Producto Interno Bruto y cerca de una cuarta parte del presupuesto nacional.

También alertó sobre la situación financiera del IMSS y el ISSSTE, al señalar que la proporción entre trabajadores activos y pensionados se ha reducido de seis a uno a casi tres a uno, lo que incrementa la presión sobre los sistemas de pensiones.

A este escenario se suma el aumento en los retiros por desempleo. De enero a agosto, más de 1.4 millones de trabajadores retiraron 31 mil 514 millones de pesos de sus cuentas de Afore, cifra que representa un incremento de 24 por ciento.

Torres Cofiño reconoció que disponer de estos recursos puede ayudar a las familias durante periodos de desempleo, pero advirtió que también puede afectar las semanas cotizadas y reducir el monto de la pensión futura.

Ante este panorama, el diputado planteó la necesidad de fortalecer la responsabilidad fiscal y transparentar el manejo de los recursos públicos.