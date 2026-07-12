Advierten por venta de terrenos sin escriturar en Saltillo

La Dirección de Desarrollo Urbano informó que las personas interesadas pueden acudir a sus oficinas para revisar la documentación del predio

El Gobierno Municipal de Saltillo advirtió a la ciudadanía sobre la comercialización de terrenos en el sector Vistas del Desierto, luego de detectar anuncios en redes sociales donde los lotes se ofrecen a la venta pese a que aún no pueden ser escriturados.

Autoridades alertan por venta de terrenos sin escrituración

De acuerdo con la Dirección de Desarrollo Urbano, en las propias publicaciones el vendedor reconoce que se trata de una colonia de nueva creación y que los predios únicamente se comercializan mediante pago de contado, además de señalar que el desarrollo contará próximamente con servicio de energía eléctrica.

Ante esta situación, la dependencia exhortó a quienes buscan adquirir un terreno a verificar previamente la situación jurídica y urbana del predio antes de entregar dinero o firmar cualquier documento.

Las autoridades municipales advirtieron que comprar un terreno sin conocer si cuenta con las autorizaciones correspondientes puede representar un riesgo para el patrimonio familiar y complicar su futura regularización.

Por ello, recomendaron no realizar anticipos ni depósitos sin antes confirmar que el desarrollo cumple con la normatividad vigente y que los lotes pueden comercializarse legalmente.

Invitan a solicitar orientación antes de comprar

La Dirección de Desarrollo Urbano informó que las personas interesadas pueden acudir a sus oficinas para revisar la documentación del predio y recibir orientación antes de concretar una compra, con el propósito de prevenir posibles fraudes o irregularidades.