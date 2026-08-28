Advierten por riesgo de llevar a niños en moto y sin casco

Ante el incremento de maniobras riesgosas en vía pública, los cuerpos de auxilio pidieron concientización a los motociclistas.

Motociclistas continúan circulando de manera temeraria por las calles de Ramos Arizpe, con maniobras repentinas, exceso de velocidad y, en algunos casos, trasladando a menores de edad sin casco, advirtió Francisco Sánchez, director de Protección Civil de Ramos Arizpe.

El funcionario señaló que este tipo de conductas se observa prácticamente todos los días, aunque aclaró que no todos los motociclistas incurren en estas prácticas.

“Siguen manejando temerariamente, cambian intempestivamente de carril, exceden los límites de velocidad”, señaló.

Sánchez indicó que uno de los escenarios de mayor preocupación ocurre cuando varias personas viajan en una misma motocicleta, incluyendo niños, sin utilizar equipo de protección.

“Muchas veces manejan en familia, va la familia arriba, llevan menores de edad, no llevan casco, no traen placas”, explicó.

El director de Protección Civil advirtió que cualquier accidente en motocicleta puede tener consecuencias graves debido a que el conductor y sus acompañantes prácticamente no cuentan con una estructura que absorba la fuerza del impacto.

“A diferencia de un automóvil, parte de la fuerza la recibe la defensa, la carrocería o la fascia. En una moto no hay nada que te proteja; toda la fuerza del impacto la recibe el cuerpo”, explicó.

Por esta razón, señaló que las lesiones sufridas por motociclistas suelen ser de mayor consideración, especialmente cuando los involucrados no utilizan casco o cuando viajan menores de edad.

Sánchez pidió a quienes utilizan motocicleta asumir que circulan como cualquier otro vehículo y evitar maniobras que aumenten innecesariamente el riesgo.

“No tienen por qué estar cambiando de carril intempestivamente ni manejando temerariamente”, insistió.

Protección Civil recomendó además respetar los límites de velocidad, utilizar casco y evitar trasladar a menores sin las condiciones de seguridad necesarias, ya que una caída o colisión puede provocar lesiones graves incluso a velocidades moderadas.