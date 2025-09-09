Advierten por aumento de casos de garrapatas en Ramos Arizpe

Isis Pérez, directora del albergue Mi Mascota, indicó que la erradicación de esta plaga es sencilla si se acude con veterinarios para recibir la orientación

El albergue Mi Mascota advirtió que en Ramos Arizpe se registra un repunte de casos de animales infestados con garrapatas, lo que representa un riesgo tanto para las mascotas como para las personas.

La directora del refugio, Isis Pérez Soberanis, señaló que más del 50% de los animales que atienden llegan con este problema, lo que refleja una falta de prevención en los hogares.

Recordó que la presencia de garrapatas puede provocar anemia, deficiencias vitamínicas y enfermedades como la rickettsia en perros, además de alergias e irritaciones en humanos.

Pérez Soberanis indicó que la erradicación de esta plaga es sencilla si se acude con veterinarios para recibir la orientación adecuada.

Existen productos de bajo y alto costo, en distintas presentaciones, que eliminan pulgas y garrapatas en menos de una semana.

“Con un tratamiento preventivo aplicado cada 15 días en temporada de calor y cada mes en invierno, las mascotas pueden estar libres de estos parásitos. Incluso hay medicamentos que protegen hasta por cuatro meses”, explicó la especialista.

El albergue llamó a la ciudadanía a aprovechar las brigadas de vacunación y desparasitación que se realizan en conjunto con el DIF y el Ayuntamiento, y a mantener a sus mascotas bajo un esquema de cuidado constante para evitar riesgos sanitarios.