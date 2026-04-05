Advierten multas millonarias por incendios en Semana Santa

La dependencia estatal alertó que estas conductas están tipificadas como delito en la legislación ambiental y penal vigente

Provocar incendios forestales o encender fogatas en zonas no autorizadas durante el periodo vacacional de Semana Santa puede derivar en sanciones económicas de hasta 3.5 millones de pesos e incluso penas de prisión, advirtió la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila.

Vigilancia en zonas naturales

La dependencia estatal alertó que estas conductas están tipificadas como delito en la legislación ambiental y penal vigente, por lo que se mantendrá vigilancia en zonas naturales, especialmente en la región Sureste, donde se concentra una alta afluencia de visitantes.

Incremento de incendios en lo que va del año

De acuerdo con autoridades estatales, en lo que va del año se han registrado 18 incendios forestales y 22 conatos, en un contexto donde las condiciones climáticas altas temperaturas, vientos y vegetación seca incrementan significativamente el riesgo.

Despliegan operativo interinstitucional

Ante este panorama, se desplegó un operativo conjunto entre municipios como Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal, Protección Civil y corporaciones de seguridad, con el objetivo de prevenir y atender de forma inmediata cualquier siniestro.

El operativo contempla la participación de cerca de 500 combatientes, el uso de 48 vehículos y tres aeronaves, además de infraestructura para el abastecimiento de agua en puntos estratégicos.

Las autoridades insistieron en que prácticas como arrojar colillas de cigarro, basura o materiales inflamables, así como el uso de pirotecnia, pueden detonar incendios con consecuencias graves para el medio ambiente y la seguridad de las personas.

Además del daño ecológico, señalaron que estos incidentes ponen en riesgo la vida de brigadistas y visitantes, por lo que reiteraron el llamado a reportar cualquier incendio o columna de humo al número de emergencias 911.

Durante este periodo, también se reforzarán acciones de concientización con apoyo de instituciones educativas y organizaciones civiles, con el objetivo de reducir riesgos en zonas forestales.

Cero tolerancia ante incumplimientos

Las autoridades estatales advirtieron que habrá cero tolerancia para quienes incumplan las disposiciones, en un esfuerzo por proteger los ecosistemas y evitar afectaciones mayores durante la temporada vacacional.