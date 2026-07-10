Advierten incertidumbre por revisiones anuales del T‑MEC

El presidente de Canacintra Coahuila Sureste, señaló que el cierre de la planta de Toyota en Tijuana es una señal de alerta para el sector

La decisión de mantener revisiones anuales al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en lugar de concretar su renovación de largo plazo, prolongará la incertidumbre para la industria automotriz y de autopartes, advirtió el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez.

El dirigente empresarial señaló que el reciente anuncio del cierre de una planta de Toyota en Tijuana representa una señal de alerta para el sector manufacturero nacional, al reflejar que las grandes empresas también están replanteando sus operaciones ante el entorno económico y político.

“Una empresa incluso que no es tan icónica como General Motors, pero que sí es muy importante como Toyota, se está yendo a Estados Unidos. Eso sí nos pone en una situación compleja por los motivos que están detrás de esa decisión”, afirmó.

Reveles Márquez consideró que la falta de una renovación definitiva del T-MEC mantiene cautelosos a los inversionistas, ya que las revisiones anuales impiden ofrecer certidumbre sobre las condiciones comerciales de mediano y largo plazo.

“Yo sí creo que es una situación más compleja que si se hubiera renovado el tratado, pero tampoco quiere decir que ya se vayan a ir las empresas. Habrá que ver qué sucede en cada revisión anual”, explicó.

Indicó que la principal preocupación para la Región Sureste de Coahuila es conocer si en las próximas revisiones del acuerdo comercial se modificarán las reglas aplicables a la industria automotriz y de autopartes, considerada el principal motor económico de la entidad.

“Lo que nos preocupa es que el tema automotriz y de autopartes tenga más certidumbre y más claridad para los industriales”, expresó.

No obstante, aseguró que Coahuila mantiene ventajas competitivas frente a otras entidades del país, principalmente en materia de seguridad, infraestructura y desarrollo industrial, factores que continúan atrayendo inversiones.

“Coahuila sigue sobresaliendo respecto de otros estados del país. Aquí estamos haciendo la tarea y eso representa una ventaja para las empresas que decidan permanecer en México”, señaló.

El presidente de Canacintra consideró que la falta de una renovación integral del tratado también responde a factores políticos entre ambos países, más allá de los temas económicos.