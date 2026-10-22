Advierten falta de apoyo a padres jóvenes tras muerte de bebé

Un informe reveló que estudiantes conocen los métodos anticonceptivos pero enfrentan barreras para obtenerlos, y docentes carecen de capacitación.

La falta de orientación familiar, educación sexual adecuada y acompañamiento institucional para quienes se convierten en madres y padres durante la adolescencia requiere mayor atención de las autoridades, advirtió Nadia Jiménez, abogada de Matatena A.C., tras la muerte de una bebé de un año que ingresó al Hospital Materno Infantil de Saltillo con lesiones y hematomas.

El caso, por el que se encuentran bajo investigación la madre y el padrastro de la menor, ambos adolescentes, abrió nuevamente el debate sobre las responsabilidades de las familias y las instituciones para brindar herramientas de crianza a jóvenes que todavía atraviesan su propio proceso de desarrollo emocional.

Durante una entrevista en INFO 7 Coahuila, Jiménez explicó que los embarazos adolescentes, considerados entre los 15 y 19 años, pueden estar relacionados con distintos factores, entre ellos situaciones de violencia, desinformación, falta de acceso a servicios de salud y ausencia de orientación sobre sexualidad y reproducción.

La especialista señaló que convertirse en madre o padre a temprana edad puede traer consecuencias como abandono escolar, dificultades económicas y conflictos familiares, especialmente cuando los jóvenes deben asumir responsabilidades para las que todavía necesitan preparación y apoyo.

Detectan dificultades para acceder a anticonceptivos

Jiménez reveló que Matatena A.C. elaboró un informe para el Congreso de Coahuila a partir de actividades realizadas en secundarias y preparatorias, donde encontraron que algunos estudiantes conocen los métodos anticonceptivos, pero enfrentan obstáculos para obtenerlos.

“Nos topábamos con que los adolescentes tenían la información, pero no la habían encontrado en los lugares en donde la debieron haber encontrado”, explicó.

Entre los problemas detectados mencionó la falta de capacitación de algunos docentes para abordar temas de sexualidad, consentimiento y prevención de embarazos, así como testimonios de adolescentes que aseguraron haber tenido dificultades para comprar preservativos o acceder a servicios de salud reproductiva.

Piden acompañamiento para la crianza adolescente

La abogada destacó que, cuando ocurre un embarazo a temprana edad, la responsabilidad de brindar acompañamiento no debe recaer exclusivamente en los jóvenes o en sus padres, sino también en las instituciones encargadas de garantizar servicios de salud, orientación y atención familiar.

“Es entender que no se trata de una responsabilidad individual de solamente ellos, no se trata solamente de una responsabilidad de padres de familia que sí, es importante que los padres de familia hablen, pero también se trata de una responsabilidad de todos”, expresó.

Jiménez consideró necesario que las adolescentes embarazadas y sus parejas reciban información y herramientas para ejercer la maternidad y paternidad, incluyendo orientación sobre el cuidado de los bebés y apoyo durante las dificultades propias de la crianza.

La representante de Matatena A.C. insistió en que la prevención debe comenzar antes del embarazo, mediante educación sexual comprensible, acceso efectivo a métodos anticonceptivos y comunicación familiar, y continuar con atención y acompañamiento cuando los adolescentes ya tienen hijos.