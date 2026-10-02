Advierten autoridades que creció el consumo de drogas juvenil

De acuerdo con la coordinación de Salud Mental y Adicciones, dependiente del DIF Coahuila, la mayoría de estos jóvenes atraviesa por crisis emocionales.

El consumo de drogas legales e ilegales se está presentando en menores desde los 15 años, según lo establecieron autoridades estatales que advierten que la mayoría de los menores cursan el nivel secundario y entran al mundo de las drogas solo por un sentido de pertenencia o simplemente por experimentar.



De acuerdo con la coordinación de Salud Mental y Adicciones, dependiente del DIF Coahuila, la mayoría de estos jóvenes atraviesa por crisis emocionales.

“Hemos estado haciendo recorridos de orientación en distintas escuelas y cada vez que vamos a alguna secundaria detectamos al menos un caso, pero es de jóvenes que están experimentando; no son consumidores activos, la prueban por curiosidad, por pertenencia, y eso es diferente”.

Los jóvenes siguen teniendo como principal droga de consumo el alcohol, el tabaco y después la marihuana y el cristal, además de otras drogas sintéticas que son altamente adictivas.