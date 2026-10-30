Advierten a estudiantes de Ramos Arizpe sobre riesgos de drogas

Como parte de las acciones de seguridad, la administración municipal destacó la incorporación de vehículos y equipamiento policial

Los riesgos del consumo de drogas y las consecuencias de involucrarse en su comercialización fueron abordados durante una charla dirigida a estudiantes de distintas instituciones educativas de Ramos Arizpe, encabezada por el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez.

Explican consecuencias legales de la venta de drogas

Durante el encuentro, el funcionario explicó que participar en actividades relacionadas con la venta de sustancias ilícitas puede derivar en consecuencias legales, además de representar riesgos para la integridad y el futuro de los jóvenes.

En la actividad también participó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien señaló que la Policía Municipal, mediante su área de Proximidad Social, mantiene visitas y acciones de orientación en planteles educativos para prevenir el consumo de drogas.

Municipio reporta vigilancia y equipamiento policial

El edil informó que las corporaciones de seguridad realizan operativos de vigilancia en coordinación con autoridades estatales y federales. De acuerdo con las cifras proporcionadas por el municipio, alrededor de 180 personas son detenidas cada semana por distintas conductas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes.

Como parte de las acciones de seguridad, la administración municipal destacó la incorporación de vehículos y equipamiento policial, así como la operación del Centro de Control y Comando (C2), que comenzó a funcionar en octubre de 2025.

Construyen un Centro de Adicciones

Gutiérrez Merino agregó que actualmente se encuentra en construcción un Centro de Adicciones, con el que se pretende ampliar la atención preventiva y los servicios de rehabilitación para personas con problemas de consumo de sustancias.

La charla formó parte de las actividades de prevención que desarrollan las autoridades municipales y estatales para informar a la comunidad estudiantil sobre los riesgos asociados a las drogas y las conductas delictivas.