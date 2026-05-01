Advierte PC de Coahuila lluvias fuertes, granizo y viento

El pronóstico se relaciona con la presencia de un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica, una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical.

Autoridades estatales alertaron sobre la presencia de lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en distintas regiones de Coahuila, derivado de la interacción de varios sistemas meteorológicos que afectarán al norte y noreste del país.

De acuerdo con la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, se prevén acumulaciones de lluvia de entre 25 y 50 milímetros, así como vientos sostenidos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 50 y 70 km/h.

Estas condiciones podrían generar encharcamientos, aumento en los niveles de arroyos y ríos, deslaves en zonas serranas e inundaciones en áreas urbanas, además del riesgo por la caída de árboles, postes y estructuras ligeras debido a las ráfagas de viento.

El pronóstico se relaciona con la presencia de un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica, una vaguada en altura, la corriente en chorro subtropical y el Frente Frío 48, que se desplazará sobre la región.

Ante este panorama, autoridades exhortaron a la población a tomar medidas preventivas como asegurar objetos en exteriores, evitar resguardarse bajo árboles durante tormentas, conducir con precaución y mantenerse informada a través de canales oficiales.

Asimismo, recomendaron no estacionarse bajo estructuras inestables y, en caso de formación de torbellinos, buscar refugio en espacios interiores seguros, preferentemente en planta baja y lejos de ventanas.

La Subsecretaría de Protección Civil mantiene monitoreo permanente de las condiciones climatológicas y reiteró el llamado a reportar cualquier emergencia al 911.