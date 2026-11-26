Desde Múzquiz, el gobernador colocó la seguridad como la principal prioridad para la segunda mitad de su administración estatal

Al llegar a la mitad de su administración, el gobernador Manolo Jiménez Salinas lanzó una advertencia contra quienes pretendan alterar la seguridad de Coahuila y refrendó su compromiso de mantener una política de cero tolerancia frente a la delincuencia durante los próximos tres años de gobierno.

Desde la Región Carbonífera, donde presentó su tercer informe ciudadano, el mandatario estatal sostuvo que la seguridad continuará siendo la principal prioridad de su administración y defendió la capacidad de las instituciones para responder ante quienes cometan delitos.

“Aquí mandamos las instituciones, aquí el que la hace la paga, aquí hay cero tolerancia para los delincuentes y cualquiera que atente contra la paz y la tranquilidad de nuestras familias. Aquí los delincuentes se topan con pared”, expresó.

Jiménez Salinas atribuyó los resultados de los primeros tres años de gobierno a un modelo de seguridad sustentado en la prevención, proximidad social, inteligencia, capacidad de reacción y coordinación entre las corporaciones municipales, estatales y federales.

El gobernador destacó que, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, Coahuila avanzó del tercer lugar nacional en 2024 a la primera posición en 2026 en materia de percepción de seguridad.

Asimismo, sostuvo que la entidad registra una de las tasas de homicidios más bajas del país y afirmó que la totalidad de estos delitos han sido resueltos, aunque no detalló el periodo correspondiente a este indicador.

El mandatario también hizo referencia a Múzquiz como un municipio que su administración recuperó en 2024 y donde aseguró que continuará trabajando para mejorar las condiciones de seguridad y bienestar de la población.

A la mitad de su sexenio, Jiménez Salinas reconoció que todavía existen áreas de oportunidad y asuntos pendientes, pero estableció la continuidad de la estrategia de seguridad como uno de los compromisos centrales para la segunda etapa de su gobierno.