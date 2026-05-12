Advierte IMSS por riesgo de golpe de calor en Coahuila

Especialistas piden extremar cuidados ante temperaturas superiores a 40 grados, especialmente en menores, adultos mayores y personas vulnerables

Las altas temperaturas que se mantienen en distintas regiones de Coahuila ya comenzaron a elevar el riesgo de golpes de calor, principalmente entre menores, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, advirtió el Instituto Mexicano del Seguro Social.

La médica familiar de la Unidad de Medicina Familiar número 70, Nadia Ibeth Quinteros Aragón, informó que este tipo de afectaciones aumentan durante días con sensaciones térmicas superiores a los 30 grados centígrados y pueden agravarse cuando las temperaturas rebasan los 40 grados.

Explicó que el golpe de calor ocurre cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura y esta supera los 40 grados centígrados, provocando síntomas como fiebre, taquicardia, desmayos, sudoración excesiva, dolor de cabeza y debilidad.

La especialista señaló que uno de los principales factores de riesgo es la exposición prolongada al sol o permanecer demasiado tiempo en espacios con temperaturas elevadas.

Ante ello, recomendó mantenerse hidratado principalmente con agua natural, además de evitar actividades al aire libre entre las 12:00 y las 17:00 horas.

También sugirió el uso de gorra, sombrero, bloqueador solar y ropa ligera para personas que trabajan en exteriores o permanecen largos periodos bajo el sol.

Respecto al uso de aire acondicionado, indicó que es importante realizar una transición gradual entre espacios fríos y calientes para evitar choques térmicos que puedan provocar baja presión, desmayos o palpitaciones aceleradas.



La doctora aclaró además que consumir bebidas muy frías no provoca enfermedades en la garganta, aunque recomendó moderar su consumo en personas con padecimientos cardíacos debido a posibles alteraciones en la presión arterial.

El IMSS identificó como población más vulnerable a niñas y niños menores de seis años, adultos mayores de 65, personas con obesidad, deshidratación, enfermedades cardíacas o quienes consumen alcohol.

Entre los signos de alarma de un golpe de calor destacan piel caliente y seca sin sudoración, confusión, vómitos frecuentes y dificultad para respirar, síntomas que requieren atención médica inmediata.