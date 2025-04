 Advierte experto del impacto negativo de aranceles de Trump

La imposición de aranceles recíprocos anunciada por Donald Trump podría generar un fuerte impacto en la economía mexicana, afectando principalmente la industria automotriz y la inversión extranjera directa.

Expertos en finanzas advierten que la falta de una respuesta clara por parte de México podría poner al país en desventaja frente a otras economías emergentes como Guatemala, Honduras y Brasil.

Víctor Manuel Herrera, presidente nacional del Comité de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, explicó que, en el mejor de los casos, si Estados Unidos retira los aranceles a cambio de compromisos en temas como migración o combate al fentanilo, México aún quedaría en una posición de desventaja comercial.

Además, advirtió que la incertidumbre generada por estos anuncios podría frenar aún más las inversiones extranjeras, que ya se encuentran en su nivel más bajo desde 1991.

La industria automotriz es uno de los sectores más afectados. Algunas plantas en México, como las de Audi en Puebla o BMW en San Luis Potosí, no cumplen con el contenido regional requerido bajo el T-MEC, lo que las haría sujetas a un arancel del 25 %.

En el caso de Coahuila, donde se produce el 25 % de los automóviles ensamblados en México, la afectación podría ser aún mayor, generando pérdidas económicas significativas y poniendo en riesgo miles de empleos.

Herrera también señaló que la situación se complica con las reformas constitucionales y la eliminación de organismos regulatorios en México, lo que genera incertidumbre entre los inversionistas.

La confianza en el país dependerá de la forma en que el nuevo poder judicial, que se votará en junio, logre operar de manera independiente y sin presiones gubernamentales.

Finalmente, el experto advirtió que México no debe conformarse ni asumir que estas medidas no tendrán consecuencias graves. De no tomarse decisiones estratégicas en materia de política comercial y atracción de inversión, el país corre el riesgo de retroceder a un modelo económico de maquila, con menor crecimiento y menor generación de riqueza.

