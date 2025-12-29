Advierte Casa del Migrante de Saltillo crisis financiera en 2026

El albergue solo tiene recursos para operar medio año más. La baja en la migración y la falta de apoyos ponen en riesgo su continuidad.

La Casa del Migrante de Saltillo enfrenta un escenario financiero crítico que únicamente le permite garantizar su operación durante los primeros seis meses de 2026, advirtió su director, Alberto Xicoténcatl, al señalar que la institución atraviesa uno de los periodos más complejos desde su creación, en medio de una caída histórica en la llegada de personas migrantes y una reducción significativa de recursos.

De acuerdo con Xicoténcatl, el flujo migratorio hacia Saltillo ha disminuido más del 50 por ciento en comparación con el año pasado, al grado de que actualmente el albergue no rebasa las 50 personas atendidas y hay jornadas en las que la llegada es prácticamente nula.

Explicó que esta baja no responde a una mejora en las condiciones de vida en los países de origen —lo que, dijo, sería el escenario ideal—, sino al endurecimiento de los operativos de contención migratoria en el país, que impiden a las personas avanzar hacia el norte de México o solicitar asilo en Estados Unidos.

Disminuye flujo migratorio en Saltillo

Aunque la reducción en la afluencia no impacta de manera directa la operación cotidiana del albergue, Xicoténcatl señaló que sí genera una preocupación de fondo para la institución, cuyo trabajo está centrado en la defensa de los derechos humanos.

Advirtió que en distintos puntos del país se están registrando detenciones que, en muchos casos, no se realizan de forma pacífica ni conforme a la ley, lo que representa una vulneración sistemática a los derechos de las personas migrantes.

Riesgos financieros para la operación del albergue

En el plano financiero, el panorama es aún más delicado. El director de la Casa del Migrante detalló que el costo anual de operación ronda los 10 millones de pesos, entre gastos de personal, insumos y mantenimiento, de los cuales actualmente solo se tiene asegurado cerca del 50 por ciento.

Aunque descartó un cierre inmediato, reconoció que a partir de julio de 2026 la continuidad del albergue dependerá de la capacidad para reunir nuevos apoyos y donativos, en un contexto nacional donde otras casas del migrante ya han tenido que cerrar por falta de recursos.