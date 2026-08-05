Adultos mayores reciben nueva entrega de `Apoyos de Corazón`

El gobierno de saltillo continúa trabajando para apoyar a las personas de la tercera edad a cubrir sus necesidades básicas.

El alcalde Javier Díaz González, acompañado por la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, encabezó la segunda entrega del año del programa “Apoyos de Corazón”, mediante el cual se brinda respaldo económico a personas adultas mayores del municipio para contribuir a la atención de sus necesidades básicas.

Durante el evento, el edil destacó que su administración mantiene el compromiso de impulsar programas sociales dirigidos a los sectores más vulnerables y reconoció la aportación que las personas mayores han hecho al desarrollo de Saltillo.

Señaló que el trabajo y esfuerzo de generaciones anteriores han sido fundamentales para consolidar a la ciudad como un referente en seguridad, desarrollo económico y calidad de vida.

Por su parte, Luly López Naranjo reiteró que el DIF Municipal continuará trabajando de manera cercana con este sector de la población. A nombre de los beneficiarios, Tomás Sánchez Rangel, agradeció la continuidad del programa al considerar que estos apoyos representan un alivio para la economía familiar y permiten a muchos adultos mayores afrontar con mayor tranquilidad sus gastos cotidianos.