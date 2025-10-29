Adultos mayores reciben curso gratuito de arte en Saltillo

Durante el taller, los asistentes aprendieron técnicas de pintura, elaboración de obras decorativas y manualidades con materiales reciclados

Con el propósito de brindar espacios de aprendizaje, convivencia y expresión artística a los adultos mayores, la maestra Estelita, originaria de la Ciudad de México, impartió un curso gratuito de arte en Saltillo, donde decenas de personas participaron con entusiasmo y demostraron que la creatividad no tiene edad.

Durante el taller, los asistentes aprendieron técnicas de pintura, elaboración de obras decorativas y manualidades con materiales reciclados.

El ambiente fue de alegría, convivencia y descubrimiento, pues muchos de los participantes tomaban por primera vez un pincel o una espátula.

La maestra Estelita, quien cuenta con más de 35 años de trayectoria impartiendo clases en distintas partes de la República Mexicana, compartió que enseñar arte a los adultos mayores es una experiencia gratificante.

“Ellos ponen el corazón en cada trazo. Muchos llegan pensando que ya no pueden aprender algo nuevo, pero terminan sorprendidos por todo lo que son capaces de crear. El arte no sólo embellece, también sana el alma”, expresó emocionada la maestra.

Los asistentes coincidieron en que el curso les permitió descubrir una nueva pasión y compartir momentos significativos con otros adultos mayores.

“Yo nunca había pintado, y ahora hasta quiero seguir practicando en mi casa. Me siento feliz de aprender algo diferente”, comentó doña María del Socorro, de 72 años, mientras mostraba su pintura terminada.

Otro participante, don Rafael Garza, de 68 años, destacó que el curso le permitió sentirse activo y valorado.

“A veces uno cree que ya no hay mucho por hacer, pero venir aquí, convivir y crear algo con tus manos te devuelve las ganas de hacer cosas nuevas. Fue una experiencia muy bonita.”

El taller también tuvo un enfoque sustentable, pues se elaboraron decoraciones con materiales reciclados, demostrando que el arte puede ser creativo y responsable con el medio ambiente.

La maestra Estelita mencionó que su objetivo es continuar llevando estos cursos a distintos municipios del país para promover la inclusión, la creatividad y la salud emocional de las personas mayores.

"El arte no tiene fronteras ni edades. Mientras tengamos manos y corazón, siempre podremos crear belleza”, concluyó.

El curso tuvo gran aceptación por parte de la comunidad, y se espera que en los próximos meses se organicen nuevas ediciones, fomentando la participación de más adultos mayores en actividades culturales y artísticas en Saltillo.