Adulto mayor muere mientras hacía ejercicio en plaza de Saltillo

Un hombre de 71 años falleció de forma repentina mientras realizaba ejercicio en una plaza de la colonia ISSSTE. Autoridades investigan las causas del deceso

La mañana de este lunes 5 de enero, un hombre de la tercera edad perdió la vida de forma repentina mientras realizaba su rutina diaria de ejercicio en una plaza pública de la colonia ISSSTE.

El adulto mayor, de 71 años, era conocido por acudir con frecuencia al lugar para caminar y mantenerse activo.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre había salido como de costumbre a hacer ejercicio en la plaza ubicada en el cruce de las calles Sierra Mojada y Michoacán, cuando repentinamente se desvaneció.

Testigos solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia, arribando paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Fue identificado como Juan “N”.

Elementos de la Policía de Saltillo, del Grupo de Reacción Sureste y de la Fiscalía General del Estado acudieron para tomar conocimiento de los hechos y acordonar el área.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para establecer las causas exactas de su fallecimiento.