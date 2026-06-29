Adulto mayor es rescatado de casa insegura; detienen a mujer

Corporaciones de auxilio rescataron a un hombre de 70 años en riesgo dentro de su vivienda. Una mujer fue arrestada por presunta violencia familiar

Un hombre de 70 años fue rescatado por corporaciones de auxilio y seguridad luego de ser localizado en condiciones precarias al interior de una vivienda de la colonia República, en Saltillo.

La intervención estuvo a cargo de elementos de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), personal de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, quienes actuaron tras detectar que la integridad física del adulto mayor se encontraba en peligro.

De acuerdo con los reportes, el hombre, identificado como Pedro “N”, permanecía solo en el inmueble y habitaba un segundo piso donde existía una abertura de gran tamaño en una de las paredes, situación que representaba un riesgo inminente de caída.

Tras confirmar el peligro y ante la imposibilidad de acceder por medios convencionales, los rescatistas ingresaron utilizando escaleras y accedieron por el hueco para ponerlo a salvo.

Durante la inspección también se detectaron condiciones de hacinamiento dentro del domicilio.

Mientras se desarrollaba el operativo arribó una mujer identificada como Evelyn “N”, quien fue detenida por presunta violencia familiar y puesta a disposición de las autoridades competentes.

El adulto mayor recibió atención médica por parte de la Cruz Roja y posteriormente sería canalizado al Centro Estatal de Salud Mental para una valoración especializada.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que dará seguimiento al caso en coordinación con el DIF Municipal y trabaja en la localización de familiares o personas que puedan integrar una red de apoyo para garantizar su bienestar.