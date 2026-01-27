Adquiere Ramos Arizpe 100 cámaras para reforzar seguridad

El alcalde Tomás Gutiérrez informó que este sistema permite una detección más oportuna de incidentes, accidentes y situaciones de riesgo

Con vigilancia en tiempo real y una red de cámaras que crece de forma sostenida, Ramos Arizpe refuerza su estrategia de seguridad urbana a partir del uso de tecnología.

Actualmente, el municipio opera 360 cámaras conectadas al Centro de Control y Comando (C2), desde donde se monitorean colonias, avenidas de alto tránsito, accesos carreteros y edificios públicos.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que este sistema permite una detección más oportuna de incidentes, accidentes y situaciones de riesgo, lo que ha mejorado la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad y la atención a reportes ciudadanos.

Además del monitoreo desde el C2, el esquema incluye una visualización en tiempo real desde la Presidencia Municipal, lo que facilita el seguimiento directo de eventos relevantes mientras se desarrollan las labores administrativas.

Como parte del plan de seguridad para este año, el municipio prevé instalar alrededor de 100 cámaras adicionales, con el objetivo de ampliar la cobertura a más colonias y fortalecer las acciones preventivas.

Zonas como Los Pinos, Plan de Guadalupe y las principales entradas y salidas de la ciudad se mantienen como puntos prioritarios debido a su alta movilidad.

Las autoridades municipales señalaron que esta infraestructura también apoya la supervisión de servicios urbanos y contribuye a mantener condiciones de orden, estabilidad y confianza para las familias y la actividad económica del municipio.