Adquiere General Cepeda maquinaria pesada para caminos rurales

La alcaldesa Mayra Ramos explicó que se comprará retroexcavadora, bulldozer, camión de volteo, motoconformadora y equipo de apoyo

El municipio de General Cepeda invertirá alrededor de $6 millones de pesos en la adquisición de cinco equipos de maquinaria pesada para rehabilitar caminos rurales que actualmente presentan deterioro y dificultan el acceso a comunidades y zonas turísticas.

La alcaldesa Mayra Ramos informó que el paquete contempla una retroexcavadora, un bulldozer, un camión de volteo de 12 metros, una motoconformadora y un equipo adicional de apoyo, maquinaria que será utilizada directamente por el Ayuntamiento para atender distintos caminos del municipio.

Ramos aseguró que la adquisición se realizará sin contratar deuda ni solicitar préstamos, ya que los recursos necesarios se encuentran disponibles en las cuentas municipales. “No vamos a tener que endeudar al municipio, sin préstamo.

"Tenemos ya el dinero en las cuentas del Ayuntamiento para que llegando la maquinaria se haga el pago”, explicó.

La compra deberá realizarse mediante el procedimiento administrativo correspondiente, aunque la alcaldesa insistió en que el financiamiento ya está asegurado.

Uno de los primeros puntos que pretenden intervenir es el camino hacia Narigua y la zona de huellas, debido a que actualmente se encuentra en malas condiciones y dificulta la llegada de visitantes.

“Vamos a meternos de lleno a darle una rehabilitación a ese camino y poder facilitar la llegada hacia allá”, señaló.

La zona cobra relevancia por el proyecto turístico Valle Narigua, que se desarrolla con participación de un empresario, además del interés por facilitar el acceso a los sitios paleontológicos del municipio.

La maquinaria también será utilizada en otros caminos rurales, entre ellos los que conducen a San Antonio de las Cabras, Fermín, Porvenir de Jalpa y San Juan del Cuero, comunidades donde, de acuerdo con la alcaldesa, existen tramos que no han recibido mantenimiento durante años.

Ramos señaló que, aunque durante los últimos meses se han pavimentado algunos caminos rurales, todavía existen comunidades donde resulta necesario realizar trabajos de nivelación y rehabilitación antes de plantear obras mayores.

La administración municipal busca que la adquisición de maquinaria reduzca la dependencia de equipos rentados o externos y permita intervenir de manera más constante los caminos que conectan ejidos y atractivos turísticos de General Cepeda.