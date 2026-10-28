Adolescentes terminan lesionados por choque en Otilio González

Dos adolescentes de 16 años resultaron lesionados luego de que el vehículo de dos ruedas en el que viajaban chocara contra una camioneta sobre el bulevar Otilio González, a la altura de la calle Cristóbal Pereas, en la colonia Nueva Imagen II.
Los jóvenes, identificados como Leilani Guadalupe y Kevin Daniel, circulaban por la vialidad cuando una camioneta conducida por Juan Pablo, de 40 años, presuntamente se atravesó en su trayectoria al intentar ingresar a la colonia.
Según los primeros reportes, los adolescentes intentaron frenar para evitar la colisión, pero perdieron el control y derraparon aproximadamente 10 metros antes de terminar impactándose contra la camioneta.
Tras el accidente, paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención a ambos menores y evaluar las lesiones que presentaban. Durante la revisión, se determinó que Leilani requería traslado para recibir atención médica.
La adolescente comenzó a sentirse mal y estuvo a punto de desmayarse, por lo que los socorristas decidieron trasladarla en ambulancia al Hospital General, donde sería sometida a una valoración médica.
El otro joven también recibió atención por parte del personal de emergencia. Las circunstancias del percance quedaron sujetas a la revisión de las autoridades para establecer cómo ocurrió el choque y determinar las responsabilidades correspondientes.