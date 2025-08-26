Adolescente aparece en Saltillo tras secuestro virtual en NL

Un adolescente de 16 años reportado como desaparecido en San Pedro, NL fue encontrado tirado en el piso al norte de Saltillo cerca de un hotel

Un adolescente que presuntamente fue víctima de un secuestro virtual en Nuevo León fue localizado desorientado frente a un hotel en Saltillo, Coahuila.

El adolescente de 16 años identificado como Nicolás Rangel Orozco fue reportado como desaparecido el 21 de agosto en la colonia Zona Valle Poniente de San Pedro, en Nuevo León.

La tarde del 22 de agosto fue encontrado tirado sobre el cruce del bulevar Venustiano Carranza y la calle Alaska, al norte de Saltillo.

Trabajadores de la construcción de un hotel cercano lo auxiliaron y lo llevaron a la recepción en donde empleados llamaron al 911, lo que provocó un importante despliegue policiaco en la zona.

El adolescente que se encontraba desorientado fue atendido por paramédicos, quienes lo trasladaron bajo resguardo policiaco hasta un hospital debido a una lesión en la cabeza.

Las autoridades estatales notificaron a la Fiscalía de NL para coordinar las investigaciones y hacer la entrega del menor para ser reunido con sus familiares.

Hasta el momento se desconoce, bajo qué argumentos, el adolescente fue engañado por los presuntos delincuentes. Según, la ficha de búsqueda en NL el adolescente abordó un vehículo Mazda 3 en color gris el día que desapareció.