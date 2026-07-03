Acusan trato inequitativo para usar el Teatro de la Ciudad

También cuestionan que no exista información pública sobre los criterios mediante los cuales el patronato autoriza descuentos, exenciones o apoyos.

La Asociación Coahuilense de Teatristas acusó que la administración del Teatro de la Ciudad Fernando Soler mantiene criterios inequitativos para autorizar el uso del recinto, situación que, aseguran, afecta principalmente a las compañías locales al imponerles rentas que califican como prohibitivas mientras otros proyectos reciben un trato distinto.

El director general de la agrupación, Gustavo García Torres, señaló que desde que el teatro quedó bajo la administración del Patronato de Arte y Cultura de Coahuila (PARTECO), presidido por el empresario y músico Rodolfo “Popo” Arizpe Sada, integrante de una de las familias empresariales más prominentes de Coahuila, el acceso de los grupos independientes se ha vuelto cada vez más restringido.

Explicó que actualmente las compañías locales deben cubrir rentas superiores a los 50 mil pesos para utilizar el inmueble, cantidades que la mayoría de los colectivos teatrales no puede solventar.

“Cómo vas a promover el teatro si restringes el uso del principal recinto cultural del estado mediante rentas que son prácticamente inalcanzables para los grupos independientes”, cuestionó.

El actor destaco que la inconformidad recae en la política cultural que ha privilegido el uso de la Orquesta Filarmónica del Desierto, que dirige Natanael Espinoza y administra Prometeo Murillo, y una sola disciplina artística, lo que ha significado el detrimento de obras de teatro, la danza y otras expresiones que demandan la utilización de dicho escenario.

Como ejemplo mencionó la reciente polémica generada por la grabación realizada por el rapero “El Millonario” en el Teatro de la Ciudad, producción en la que participó la Orquesta Filarmónica del Desierto.

A partir de ese caso, la asociación solicitó conocer si el evento cubrió la renta que normalmente se exige a las compañías teatrales o si el uso del inmueble formó parte de la colaboración institucional de la Filarmónica, así como quién autorizó esa decisión.

“Queremos saber si existen reglas distintas dependiendo de quién solicite el teatro y quién define esos criterios”, señaló.

García Torres recordó además que durante el aniversario del Teatro de la Ciudad, celebrado el pasado 26 de marzo, los grupos locales únicamente dispusieron de alrededor de media hora para ingresar, montar escenografía, realizar pruebas y presentar sus obras, mientras que otras producciones cuentan con jornadas completas o incluso varios días para preparar sus montajes.

Añadió que esa diferencia de trato demuestra la necesidad de transparentar la operación del recinto y establecer reglas claras que garanticen igualdad de condiciones para todos los creadores.

La Asociación Coahuilense de Teatristas también cuestiona que no exista información pública sobre los criterios mediante los cuales el patronato autoriza descuentos, exenciones o apoyos para determinados eventos, ni sobre los mecanismos que permitan a los artistas locales acceder al principal foro escénico del estado en condiciones equitativas.

Finalmente, Gustavo García reiteró que el objetivo de la organización no es confrontar al patronato ni a sus integrantes, sino exigir que el Teatro de la Ciudad vuelva a cumplir la función pública para la que fue construido, con acceso transparente, reglas iguales para todos y una política cultural que apoye por igual a las distintas disciplinas artísticas de Coahuila.