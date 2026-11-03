Acusan presuntas amenazas a alumnos por pugna de origen sindical

Alumnos denunciaron presuntas amenazas y ofrecimiento de puntos extras por un conflicto que tendría origen en disputas del sindicato.

Nuevos señalamientos han surgido alrededor del movimiento estudiantil del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS), luego de la difusión de un audio atribuido a Juana María Espinoza, en el que presuntamente se le escucha incitar a estudiantes a participar en las movilizaciones.

A esta situación se suman versiones sobre posibles amenazas contra alumnos que no respalden las protestas y el supuesto ofrecimiento de puntos extras en sus calificaciones a quienes se involucren, lo que ha generado cuestionamientos sobre el uso de la comunidad estudiantil en un conflicto interno.

Señalamientos de disputa sindical y origen del conflicto

De acuerdo con información que ha comenzado a circular entre integrantes de la institución, el origen de la confrontación estaría relacionado con una disputa sindical, luego de que representantes de la Sección 61 del SNTE presuntamente solicitaran recursos para cubrir viáticos de un viaje al Congreso Nacional en Mérida, petición que habría sido rechazada por la dirección del plantel.

Tras esta negativa, las versiones apuntan a que comenzó una confrontación contra la actual administración, en la que estarían involucrados integrantes del sindicato y personas relacionadas con anteriores dirigencias.

Presión académica y solicitudes de investigación

Entre los señalamientos también aparece la presunta intención de recuperar espacios de poder dentro del Tecnológico de Saltillo, incluso con la posibilidad de impulsar el regreso de figuras vinculadas con administraciones anteriores.

Aunque estas versiones todavía requieren ser aclaradas y corroboradas, la difusión del audio y las acusaciones sobre posibles condicionamientos académicos hacen necesario que las autoridades educativas investiguen lo ocurrido.

La exigencia central es que se esclarezca si los estudiantes están siendo presionados o utilizados para resolver diferencias sindicales y administrativas, sin que su formación académica resulte afectada.