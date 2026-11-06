Acusan a funcionario de liberar irregularmente a agresor de menor

Miguel Ángel Reyna Adam, vocero del Foro de Abogados de Monclova, anunció que promoverá una denuncia contra el agente del Ministerio Público

La presunta autorización de un acuerdo reparatorio sin el consentimiento de la víctima permitió que un hombre acusado de golpear a un menor recuperara su libertad, pese a que el afectado continúa presentando problemas de salud dos años después de la agresión.

Miguel Ángel Reyna Adam, vocero del Foro de Abogados de Monclova, anunció que promoverá una denuncia contra el agente del Ministerio Público identificado como Néstor, adscrito al área de menores, por considerar que su actuación favoreció al imputado y dejó desprotegida a la víctima.

De acuerdo con el litigante, el señalado permaneció prófugo durante aproximadamente dos años y fue detenido hace unos 10 días. Sin embargo, después de comparecer ante las autoridades, obtuvo su libertad mediante un convenio de reparación del daño que, aseguró, no fue consultado con los afectados.

Cuestionan convenio por $30,000 pesos

Reyna Adam explicó que el acuerdo estableció un pago de $10,000 pesos y otro de $15,000 pesos para finales de noviembre, además de considerar 5 mil pesos que supuestamente ya habían sido entregados.

El abogado aclaró que esa última cantidad correspondía a dinero proporcionado dos años atrás para cubrir gastos ocasionados por las lesiones, por lo que rechazó que pudiera considerarse un nuevo pago o una aceptación de las condiciones del convenio.

También cuestionó que el juez Oscar III Cadena autorizara el procedimiento sin la presencia de la víctima, luego de que el Ministerio Público manifestara que existía conformidad de los afectados.

El representante de los abogados sostuvo que el agente ministerial no tenía facultades para decidir por las víctimas y que debió garantizar su comparecencia antes de aceptar cualquier arreglo.

Piden investigar actuación de funcionarios

El entrevistado adelantó que revisará el expediente para determinar las acciones legales que permitan reactivar el procedimiento y buscar que el presunto agresor vuelva a enfrentar la justicia.

Asimismo, señaló que solicitará investigar si el juez incurrió en alguna responsabilidad al conceder la libertad y si actuó confiando en información incorrecta proporcionada durante la audiencia.

Como antecedente, mencionó otro caso en el que un pago de 6 mil pesos por reparación del daño a una persona lesionada habría permanecido sin entregarse durante aproximadamente un mes, hasta que intervino el delegado regional de la Fiscalía.

Reyna Adam también recordó señalamientos contra el exministerio público Abdel Garza Lozano, a quien atribuyó presuntas irregularidades en la clasificación de un homicidio para reducir la penalidad del acusado.

Finalmente, insistió en que las autoridades deben revisar el desempeño de los funcionarios señalados y separar de sus funciones al agente ministerial cuestionado, pues consideró que este tipo de actuaciones afectan directamente a las víctimas y deterioran la confianza en la procuración de justicia.