Acusan a directivos de Filarmónica por grabar con polémico rapero

Los músicos también denunciaron un ambiente laboral hostil e insalubre, al afirmar que presuntamente hubo consumo de bebidas alcohólicas y tabaco.

Integrantes de la Orquesta Filarmónica del Desierto presentaron una queja formal ante el área de Recursos Humanos de la Secretaría de Cultura de Coahuila, en la que acusan presuntas irregularidades laborales durante una grabación realizada con el rapero conocido como “Millonario”, señalado en notas periodísticas por antecedentes penales en Nuevo León.

De acuerdo con el documento fechado el 17 de junio de 2026, los músicos fueron convocados el martes 16 de junio al Teatro de la Ciudad “Fernando Soler” para participar en una grabación, con vestimenta de gala, sin que previamente se les informara con claridad el contenido del proyecto ni las condiciones bajo las cuales se realizaría su participación.

En la queja, los integrantes de la agrupación señalan que, al iniciar la grabación y utilizar audífonos para seguir el metrónomo, se percataron de que las letras del artista contenían referencias que consideraron denigrantes, con contenido sexual explícito, misoginia, consumo de drogas y violencia.

Los músicos también denunciaron un ambiente laboral que calificaron como hostil e insalubre, al afirmar que durante la jornada presuntamente hubo consumo de bebidas alcohólicas y tabaco dentro de las instalaciones del Teatro dirigido por Patronato de Arte y Cultura de Coahuila (PARTECO), cuyo presidente es José Rodolfo Arizpe Sada.

Dicha situación , aseguran, vulneró reglamentos internos de espacios culturales y de salud

Otro de los puntos señalados en la carta es la falta de transparencia por parte de los directivos de la orquesta, ya que de acuerdo con los inconformes, al solicitar una explicación sobre la naturaleza del proyecto, se les habló de una supuesta “formalidad institucional” respaldada por un documento legal, pero dicho documento no les fue compartido en formato digital.

La queja también refiere que posteriormente se les pidió firmar una autorización de uso de imagen por su participación en los videos del rapero, a lo que los integrantes manifestaron su negativa.

“No estamos dispuestos a firmar dicha autorización ni a avalar participaciones que denigren la cultura del Estado y nuestra integridad”, señala el documento.

Los músicos solicitaron el inicio de un procedimiento administrativo contra el director artístico de la Orquesta Filarmónica del Desierto, Natanael Espinoza, y el director administrativo, Prometeo Murillo, a quienes acusan de negligencia en la supervisión y omisión de cuidados al personal.

Además, pidieron una explicación por escrito sobre los criterios bajo los cuales la orquesta puede ser comprometida para colaborar con particulares, así como garantías de que no sufrirán represalias laborales por negarse a firmar cesiones de imagen o participar en actividades similares.

Como parte de los anexos, los inconformes incluyeron capturas de conversaciones internas y notas periodísticas sobre detenciones previas del rapero “Millonario”, cuyo nombre legal aparece en publicaciones nacionales relacionado con hechos ocurridos en Nuevo León.

La queja fue dirigida al área de Recursos Humanos de la Secretaría de Cultura y marcada con copia para la secretaria de Cultura de Coahuila, Esther Quintana Salinas, así como para la subsecretaria Sonia Obregón Martínez.