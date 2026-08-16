Acuña y Piedras Negras aportarían agua para fracking

De acuerdo con sus estimaciones, un pozo podría llegar a requerir alrededor de 25 mil barriles diarios durante el proceso de fracturamiento

Las plantas tratadoras de Acuña y Piedras Negras podrían proporcionar el agua necesaria para iniciar los primeros proyectos de fracturamiento hidráulico en Coahuila, evitando utilizar los acuíferos de agua dulce que abastecen a la población, aseguró Luis Fernando Camacho Ortegón, director del Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas de la Universidad Autónoma de Coahuila.

El especialista, quien participa en el grupo de expertos que analiza el desarrollo de yacimientos no convencionales, estimó que ambas instalaciones producen en conjunto alrededor de 9 millones de metros cúbicos de agua tratada al año.

“Es totalmente viable el uso del agua tratada. En Coahuila tenemos dos plantas tratadoras de agua administradas por el Gobierno del Estado, una está en Piedras Negras y la otra está en Ciudad Acuña”, explicó.

Agua tratada cubriría necesidades iniciales

Camacho Ortegón sostuvo que ese volumen sería suficiente para atender las necesidades iniciales de los pozos, aunque reconoció que el fracturamiento hidráulico requiere cantidades importantes de agua.

De acuerdo con sus estimaciones, un pozo podría llegar a requerir alrededor de 25 mil barriles diarios durante el proceso de fracturamiento, aunque la cantidad puede aumentar o disminuir dependiendo de las características de las formaciones geológicas.

El especialista explicó que esto no significa que toda esa agua se pierda. Una parte regresa a la superficie mediante el proceso conocido como flowback, después de ser utilizada durante la perforación y fractura de las formaciones.

Esa agua, señaló, puede someterse a tratamiento para volver a utilizarse en nuevas operaciones.

“Cuando terminas el pozo y haces la fractura, que es cuando más se necesita agua, el agua también empieza a retornar con el gas y esa agua se tiene que tratar”, explicó.

Plantean recuperar y reutilizar el agua

Según Camacho Ortegón, existen diferentes tecnologías que permiten recuperar y reutilizar el agua de retorno. Cuando una parte ya no puede aprovecharse nuevamente, puede someterse a procesos de deshidratación y calcinación para evitar que sus residuos generen contaminación.

La reutilización permitiría que la demanda de agua externa disminuya conforme aumente el número de pozos en operación. El investigador explicó que los propios pozos de petróleo y gas producen también agua proveniente de los yacimientos, recurso que eventualmente podría incorporarse al proceso de perforación de nuevos campos.

De esta manera, conforme avance el desarrollo, la cantidad requerida de las plantas tratadoras podría disminuir progresivamente.

“Puede llegar el punto en el que ya no se necesite ni siquiera el agua de las plantas tratadoras en gran cantidad, porque va creciendo la cantidad de agua de recuperación o agua de yacimiento”, señaló.

Camacho Ortegón aseguró que una de las razones para privilegiar el agua residual tratada es evitar la perforación de nuevos pozos destinados exclusivamente a abastecer de agua a la industria.

“Lo más viable es el agua tratada porque ya la tenemos en la superficie. Perforar pozos para extraer agua del subsuelo tiene un alto costo”, explicó.

Esto permitiría, sostuvo, que la explotación de gas no compita directamente con los acuíferos someros o de agua dulce utilizados por las poblaciones cercanas.

Identifican zonas con potencial de desarrollo

Además de Acuña y Piedras Negras, señaló que Monclova también cuenta con una planta tratadora de aguas residuales que podría utilizarse en caso de avanzar con proyectos en la Cuenca Sabinas.

El especialista mencionó como zonas con posibilidades de desarrollo los bloques Olmos, Pirineo y Monclova, donde ya existe infraestructura relacionada con la producción y transporte de gas.

El bloque Pirineo se encuentra en el municipio de Progreso, cerca de Potrero de Oballos, mientras que las áreas del bloque Monclova se encuentran aproximadamente a 40 kilómetros de esa ciudad.

Camacho Ortegón explicó que la existencia de gasoductos, plantas para el tratamiento del gas y campos previamente desarrollados permitiría que la producción pudiera incorporarse directamente a los sistemas de transporte existentes.

Sobre las empresas que eventualmente participarían, aclaró que el grupo de especialistas no tiene entre sus funciones seleccionar compañías, ya que su participación se limita al análisis científico y técnico de las zonas y tecnologías disponibles.

Indicó que serán las autoridades responsables del sector energético las que determinen posteriormente la forma de desarrollar los campos, mientras que Petróleos Mexicanos tendría un papel central en el proyecto.

Para Camacho Ortegón, el reto técnico del agua podría resolverse mediante una combinación de agua residual tratada, recuperación del flowback y reutilización del agua producida por los propios pozos, evitando recurrir de manera directa a las reservas de agua dulce utilizadas por la población.