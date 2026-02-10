Acumula Coahuila 55 casos de sarampión desde el año pasado

El IMSS en Coahuila inició una campaña en todas las unidades médicas con aplicación de la vacuna doble viral, utilizada para prevenir el sarampión y la rubéola.

Con 55 casos confirmados de sarampión, todos ellos durante 2025, Coahuila se ubica en el lugar número 11 a nivel nacional entre los estados con más contagios de esta enfermedad.

Chihuahua y Jalisco concentran más contagios de sarampión

Sin embargo, la cifra está muy por debajo de Chihuahua y Jalisco, que acumulan el mayor número de contagios, con 4,504 el primero y 1,910 el segundo.

México suma 8,575 casos confirmados entre 2025 y 2026

En total, de acuerdo con el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud, México registraba hasta el pasado 6 de febrero un total de 8,575 casos de sarampión confirmados entre 2025 y lo que va de 2026.

En lo que se refiere a este año, Coahuila ha detectado 17 casos sospechosos, pero ninguno se ha confirmado, mientras que Jalisco ha tenido un brote importante durante lo que va de 2026, con 1,245 casos. Chihuahua cerró 2025 con 4,493 contagios.

A nivel nacional, el país cerró 2025 con 6,432 casos, mientras que en lo que va de 2026 se han registrado 2,143 contagios.

Registran 27 defunciones por sarampión en dos años

Durante el año pasado y el actual se registraron 27 defunciones por sarampión, 21 de las cuales ocurrieron en Chihuahua y ninguna en Coahuila. Este año solo están registradas dos defunciones, una en Michoacán y otra en Tlaxcala.

Inician campañas de vacunación en Coahuila

Como respuesta a los brotes de sarampión, durante los últimos días el Sector Salud ha iniciado campañas de vacunación.

