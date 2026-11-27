Jericó Abramo Masso señaló que cerca del 80 por ciento de sus planteamientos figura en la iniciativa respaldada por coordinadores y Raúl Bolaños.

Después de casi 20 meses de trabajo legislativo, siete iniciativas presentadas, cinco foros de análisis y un intenso diálogo con las distintas fuerzas políticas, las propuestas del diputado federal del PRI, Jericó Abramo Masso, quedaron incorporadas en la iniciativa de consenso en materia de Seguros de Gastos Médicos Mayores (SGMM) que este jueves presentó Ricardo Monreal Ávila, con la firma de los coordinadores de los seis grupos parlamentarios y del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

El acuerdo representa un avance en el esfuerzo impulsado por el legislador priista para poner freno a los abusos de aseguradoras y hospitales privados, transparentar los costos de los servicios médicos y proteger a millones de familias que enfrentan incrementos desproporcionados en sus pólizas.

Alcance de las propuestas y construcción de consenso

El legislador destacó que aproximadamente el 80 por ciento del contenido de sus propuestas está reflejado en el documento presentado por Monreal Ávila, a quien reconoció por su disposición para construir acuerdos y sumar a todas las fuerzas políticas.

El diputado coahuilense subrayó que se trata de un esfuerzo construido desde el Poder Legislativo y con participación ciudadana, que logró reunir a legisladoras y legisladores de distintas expresiones políticas alrededor de una problemática que afecta directamente la economía y la salud de las familias mexicanas.

Firmantes en la Cámara de Diputados

La iniciativa fue suscrita por Ricardo Monreal, José Elías Lixa, Rubén Moreira, Ivonne Ortega, Carlos Puente y Reginaldo Sandoval, coordinadores de Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Partido Verde y Partido del Trabajo, respectivamente, así como por el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué.