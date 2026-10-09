Acuden a ver la tumba de los angelitos en 1 de noviembre

En un panteón ubicado el sur de Saltillo, luego de un recorrido, pudimos observar qué hay muchas tumbas de niños adornados con reguiletes, juguetes y globos.

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En campos santos de la capital de Coahuila, este miércoles 1 de noviembre es conocido como el Día de todos los Santos, las personas acudieron a visitar las tumbas de los niños que se adelantaron en el camino, o como dicen sus parientes, sus angelitos.

En un panteón ubicado el sur de Saltillo, luego de un recorrido, pudimos observar qué hay muchas tumbas de niños adornados con reguiletes, juguetes y globos o muñecas, es decir, las últimas moradas de niños que ya no están con nosotros.

Son distintos casos que nos podemos encontrar niños grandes antes de la adolescencia, incluso niños pequeños que nacieron ya con sus ojos cerrados, pero que sus hermanos y padres les dan cristiana sepultura.

Y hoy en este día tan importante vienen a visitarnos para reencontrarse con su espíritu, tal es el caso de una madre que visita a su hija que murió antes de nacer, pero aun así tiene un lugar donde llorarle.