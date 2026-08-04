Activarán este martes pozos para devolver agua a Torreón

El alcalde Miguel Ángel Riquelme informó que los trabajos en los pozos La Fidei y Las Flores concluirán este martes, restableciendo el agua a 25 colonias

Ante la posibilidad de que este martes se realizaran manifestaciones simultáneas en distintos puntos de Torreón por la falta de agua potable, el alcalde Miguel Ángel Riquelme informó que los trabajos de mantenimiento en los pozos de La Fidei y Las Flores quedarán concluidos entre la tarde y noche de este día, con lo que se restablecerá el servicio para alrededor de 25 colonias del sector Oriente.

El edil señaló que comprende el enojo de los ciudadanos y consideró justificada la manifestación registrada durante el fin de semana, ya que la suspensión en el suministro de agua ha afectado a miles de familias. Indicó que el Gobierno Municipal mantiene presión sobre la empresa contratista para acelerar la conclusión de los trabajos y poner nuevamente en operación ambas fuentes de abastecimiento.

Riquelme explicó que una de las principales complicaciones durante los últimos días fue la alta demanda de pipas de agua, pues el número de solicitudes rebasó la capacidad de atención, lo que impidió abastecer a todos los domicilios que requerían el servicio de manera oportuna.

Finalmente, precisó que el pozo de La Fidei quedará operando este mismo martes, mientras que horas más tarde entrará en funcionamiento el pozo Las Flores, lo que permitirá normalizar de manera gradual el suministro de agua potable en las colonias afectadas y disminuir la inconformidad de los habitantes.