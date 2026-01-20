Activan vinculación laboral tras reajuste en GM en Ramos Arizpe

El edil señaló que actualmente el municipio cuenta con entre 200 y 250 vacantes disponibles en empresas que no pertenecen exclusivamente al sector automotriz

Ante el reajuste de personal en General Motors, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe activó acciones de vinculación laboral con empresas de distintos giros y reforzó programas de empleo temporal, con el objetivo de evitar que las familias se queden sin ingresos, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El edil señaló que actualmente el municipio cuenta con entre 200 y 250 vacantes disponibles en empresas que no pertenecen exclusivamente al sector automotriz, como parte de una estrategia para diversificar las opciones de empleo y reducir la dependencia de una sola industria.

Canales para consultar ofertas de empleo

Explicó que las personas interesadas pueden consultar estas vacantes a través de las redes sociales oficiales del Ayuntamiento, en la página personal del alcalde o directamente en las oficinas de Atención Ciudadana, donde se brinda orientación sobre los perfiles solicitados por las empresas.

Casos de vinculación directa con empresas

Gutiérrez Merino detalló que ya se han realizado casos de vinculación directa, en los que trabajadores, incluidos ingenieros, fueron canalizados a empresas que requieren personal especializado, facilitando el contacto y el proceso de contratación.

Refuerzan programa de empleo temporal

En paralelo, anunció que se reforzará el programa de empleo temporal, en coordinación con el Gobierno del Estado, para ofrecer alternativas inmediatas a quienes atraviesan un periodo de transición laboral. Bajo este esquema, las personas podrán incorporarse a trabajos temporales mientras buscan una opción de empleo formal.

Alcance del reajuste en General Motors

Sobre el reajuste en GM, el alcalde precisó que un total de 1,900 trabajadores fueron dados de baja en la región, de los cuales aproximadamente el 30 por ciento reside en Ramos Arizpe, mientras que el resto corresponde principalmente a Saltillo.

Impacto en proveedores y nuevos proyectos

Indicó que, hasta el momento, no se ha confirmado un impacto directo en empresas proveedoras, aunque reconoció que algunas podrían realizar ajustes debido a la reducción en las líneas de producción. No obstante, confió en que estas compañías buscarán nuevas oportunidades con otras armadoras o mercados.

Finalmente, destacó que proyectos en puerta, como la construcción del tren de pasajeros que cruzará por Ramos Arizpe, podrían generar alrededor de 3 mil empleos, principalmente para operadores de maquinaria pesada, soldadores, choferes, montacarguistas y personal general, lo que representa una alternativa adicional para absorber mano de obra en los próximos meses.