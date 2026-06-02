Activan seguimiento tras caso de presunta violencia a menor

El gobernador Manolo Jiménez indicó que la niña ya se encuentra en un entorno seguro junto a familiares por parte de su madre

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El Gobierno de Coahuila intervino de manera inmediata en el caso de una menor de edad de Piedras Negras que presuntamente habría sido víctima de violencia por parte de su padre, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien aseguró que actualmente la niña se encuentra bajo resguardo de familiares maternos y que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.

El mandatario estatal explicó que las autoridades tomaron conocimiento de la situación tras la difusión de un video durante la madrugada del domingo, por lo que se activaron acciones de protección y seguimiento institucional para salvaguardar la integridad de la menor.

Jiménez Salinas indicó que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, la niña ya se encuentra en un entorno seguro junto a familiares por parte de su madre, mientras las instancias correspondientes desarrollan las investigaciones y aplican los protocolos de protección establecidos para este tipo de casos.

Señaló que la prioridad de las autoridades es garantizar el bienestar físico y emocional de la menor, así como determinar con precisión las circunstancias que rodean las denuncias difundidas públicamente.

El caso cobró relevancia durante el fin de semana tras la circulación de un video en el que una niña de nueve años llora mientras su padre intenta llevársela, en medio de señalamientos realizados por la madre sobre presuntos actos de violencia en su contra y posibles irregularidades relacionadas con su custodia.

La Fiscalía General del Estado confirmó previamente que revisa las carpetas de investigación correspondientes y mantiene coordinación con diversas dependencias para dar seguimiento al caso y garantizar la protección de la menor.

El gobernador afirmó que las indagatorias continuarán a fondo y reiteró que la protección de niñas, niños y adolescentes es una prioridad para las instituciones estatales, por lo que aseguró que las autoridades actuarán con responsabilidad y conforme a la ley para esclarecer los hechos.

Actualmente, la menor cuenta con acceso a atención médica, apoyo psicológico y acompañamiento institucional mientras se desarrollan las investigaciones.