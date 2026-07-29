Activan operativo por presencia de oso en Saltillo

Autoridades ambientales buscan a un osezno avistado en un árbol del ejido Cuautla, Saltillo, y exhortan a la población a mantener distancia

La aparición de un oso en las inmediaciones del ejido Cuautla, al poniente de Saltillo, provocó la intervención de corporaciones ambientales, luego de que ciudadanos reportaran la presencia del animal sobre un árbol.

El aviso generó un despliegue para ubicar al ejemplar y prevenir cualquier situación de riesgo para quienes habitan o transitan por la zona.

La directora de la Policía Ambiental, Jessica Terrazas, informó que el ejemplar observado corresponde a un osezno.

Indicó que el personal especializado activó los protocolos de atención para fauna silvestre, además de establecer un perímetro de seguridad mientras continúan las labores de búsqueda y monitoreo del animal.

El caso se suma a otro registrado recientemente en la Sierra de Arteaga, donde un oso fue captado en video mientras deambulaba por el área.

En contraste, en el avistamiento ocurrido en Saltillo únicamente se cuenta con una fotografía del ejemplar trepado en un árbol. Las autoridades reiteraron el exhorto a la población para mantener su distancia, evitar cualquier intento de acercamiento y reportar de inmediato la presencia de estos animales al sistema de emergencias.