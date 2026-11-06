Activan operativo mochila en Secundaria 16 por amenaza de tiroteo

La movilización generó expectación entre estudiantes y personal educativo, luego de que se conociera la presunta amenaza contra la institución

Una amenaza de presunto tiroteo provocó la movilización de elementos de la Comisaría de Seguridad en la Secundaria 16 de Saltillo, donde la mañana de este jueves se implementó el operativo mochila como medida preventiva para descartar cualquier riesgo para la comunidad estudiantil.

El protocolo se realizó antes del inicio de clases, con la participación de docentes y elementos policiacos, quienes revisaron las pertenencias de los alumnos a su ingreso al plantel.

Para estas labores se utilizaron detectores de metales y se inspeccionaron las mochilas en busca de armas u otros objetos que pudieran representar un peligro.

La movilización generó expectación entre estudiantes y personal educativo, luego de que se conociera la presunta amenaza contra la institución.

Las acciones tuvieron como propósito reforzar la seguridad dentro de la escuela y verificar que los jóvenes pudieran desarrollar sus actividades académicas en un entorno seguro.