Activa tu Parque suma 20 espacios renovados en Saltillo

Con estas acciones, municipio e iniciativa privada acumulan una inversión de 46.3 millones de pesos, beneficiando directamente a más de 170 mil habitantes

El programa “Activa tu Parque” alcanzó 20 espacios públicos rehabilitados en Saltillo, luego de que el alcalde Javier Díaz González entregara la renovada cancha de usos múltiples de la colonia Puerto de la Virgen, obra realizada con el respaldo de la Fundación De Acero.

Con estas acciones, gobierno municipal e iniciativa privada acumulan una inversión de 46.3 millones de pesos, beneficiando directamente a más de 170 mil habitantes.

La intervención en este sector representó un gasto de 525 mil pesos y contempló la colocación de nueva malla ciclónica, trabajos de mantenimiento en la superficie deportiva, pintura, instalación de tableros de básquetbol y porterías, además de la rehabilitación de bancas y la creación de un mural de arte urbano.

Durante el acto, Díaz González destacó la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y con empresas que han decidido incorporarse al programa para recuperar áreas destinadas al deporte y la convivencia familiar.

Vecinos de Puerto de la Virgen celebraron la transformación de la cancha, al señalar que anteriormente presentaba condiciones de abandono y ahora vuelve a ser utilizada por niños y jóvenes.

La diputada electa Luz Elena Morales Núñez reconoció el trabajo del Ayuntamiento y resaltó la importancia de continuar impulsando proyectos de este tipo en distintos sectores de Saltillo.